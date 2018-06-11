Eski mankenler fırtınalar estirdi… Paris’i podyumdan sildi!

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Hemen her sene dünya çapında bir ismi Türkiye’de ağırlayan Dosso Dossi Fashion Show’un bu seneki yıldız ismi Hilton otellerinin varisi Paris Hilton oldu. Sansasyonel hayatıyla gündemden inmeyen Paris, katıldığı moda şovunda podyuma çıktı. Ünlü mankenlerin de kendisine bu etkinlikte eşlik ettiği Paris Hilton bir ara ufak çaplı bir kaza da geçirdi. Ancak geceyi takip edenlerin ortak söylemi eski mankenlerin Paris Hilton’u adeta podyumdan sildiği şeklinde oldu… Sadece podyumu doldurmalarıyla değil aynı zamanda rahat tavırları ve çarpıcı fizikleriyle de Hilton’u gölgede bırakan isimlerin enerjileri toplu selamlamada adeta zirveye çıktı.