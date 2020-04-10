Eski Survivor Damla Can’dan, Nisa’ya olay sözler

Survivor'da ödül oyununu kaybeden gönüllüler takımında gözyaşlarına boğulan Nisa'yı takım arkadaşlarından Yasin teselli etmeye çalıştı. Survivor Panorama yorumcularından Damla Can, Nisa'nın bu ve buna benzer hallerini bir hayli eleştirdi ve 'Hata yapsa dahi insanlar tepki göstermiyor. Bu kadar tolere edilen yarışmacı Survivor tarihinde çok azdır' dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında Survivor’ın dikkat çeken isimlerinden olan ve Sercan ile aralarında aşk iddiaları ortaya atılan Nisa ile ilgili ilginç yorumlar yapıldı. Eski Survivor yarışmacısı olan Damla Can, Nisa’nın takım arkadaşları tarafından çok fazla tolere edildiğini iddia etti.

“NİSA ELENİRSE ŞAŞIRMAM”

Survivor Panorama yorumcusu Damla Can, “Ben Nisa’yı çok seviyorum. Çok duygusal, çok naif. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Çok tatlı ama burada Nisa’ya hiçbir şekilde hak veremiyorum. Nisa neden potansiyelinin farkında değil? Bu kadar sevilen kişinin karakterini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Neden Yasin’in kanatları altında? Yasin’den önce Nisa elenirse şaşırmam. Hata yapsa dahi insanlar tepki göstermiyor. Nisa’ya baktığımız zaman karakterini ortaya koymuyor. Bu kadar tolere edilen yarışmacı Survivor tarihinde çok azdır” ifadelerini kullandı.