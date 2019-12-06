Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran kadınların öldürülmesine tepki için görülmedik bir harekette bulundu

Didem Ceran, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla YouTube kanalından yayınladığı videosunda cinsel ilişki oyuncağını öptü. Genç kadının bu hareketi Twitter'da gündem olurken "Kadına şiddete dikkat çekmek için bunu mu öpmen gerekiyor" yorumları yapıldı.

Bir dönemin Survivor yarışmacısı Ceran, bir süredir farklı içerikler paylaştığı YouTube kanalından yayınladığı son videosuyla gündem oldu. Ceran, Can Yaman’ın kadın hayranlarına verdiği cevaplardan sonra linç edilmesine ve kadınların öldürülmesine tepki göstermek için cinsel ilişki oyuncağını öptü.

CİNSEL İLİŞKİ OYUNCAĞINI ÖPTÜ

Can Yaman’ın çok iyi çalıştığını ve yaptığı açıklamalardan dolayı ona da şiddet uygulandığını söyleyen Ceran, “Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman’ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor” dedi. Kendisinin de şiddete maruz kaldığını anlatan Didem Ceran, artık bu konularda susmayacağını ve tüm kadınların da susmaması gerektiğini söyledi. Didem Ceran’ın videosunu cinsel ilişki oyuncağını öperek sonlandırdı. Ceran’ın bu görüntüleri ise Twitter’da gündem oldu.

TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

Paylaştığı videoyla kısa sürede gündeme gelen Didem Ceran Twitter’da trend oldu. Ceran için “Biz Ceren Özdemir’in cinayeti, Emre Yıldır’ın intiharı ile güne uyanalım. Siz de bunu yapın”, “Kadınların sesi olmak için bunu aleti öpmek de ayrı bir şey”, “Başka türlü izlenmeyeceğini kendisi de biliyor” yorumları yapıldı.