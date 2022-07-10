Eskiden vegan olup yeniden et yemeye başlayan ünlüler

Tartışmalı bir beslenme türü olan vegan beslenme, ünlüler dünyasında da oldukça popüler. Pek çok ünlü iklim değişikliğinden, hayvan haklarına kadar etik ve gelecek kaygıları nedeniyle vegan beslenmeye geçiyor. Ancak bazıları pek de uzun süre kalıcı olamıyor. İşte, eskiden vegan olup şimdilerde yeniden et yemeye başlayan ünlüler...

Sozcu.com.tr

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Bitki bazlı beslenmenin faydaları oldukça fazla. Özellikle de çevre ve hayvanlar konusunda etik kaygılar besleyenler benimsediği bu beslenme tarzında hiçbir hayvansal ürün tüketilmiyor.

Ancak veganlık konusunda sağlık çevreleri tam olarak bir fikir birliğine varmış da değil. Özellikle son zamanlarda vegan beslenme biçimini çocuklarına ve hatta bebeklerine de uygulayan bu yüzden de henüz küçük yaşta ciddi sağlık sorunları yaşamalarına neden olan aileler kamuoyunun ve sosyal kurumların tepkisini topluyor.

Hollywood ünlülerinden bazıları da bu beslenme şeklini benimsemiş olsa da bazılarınınki pek de uzun soluklu olmayabiliyor. Eskiden vegan olup şimdilerde yeniden et yemeye başlayan altı ünlü yıldız:

MILEY CYRUS

Pop yıldızı Miley Cyrus, yıllarca ünlüler dünyasının veganları arasında yer aldı. Ancak 2020’de bir Joe Rogan podcast’inde sağlık endişelerini öne sürerek diyetine balık eklediğini paylaştı:

“Uzun bir süre vegandım ve beynim düzgün çalışmadığı için hayatıma balık ve omegaları sokmak zorunda kaldım. Şimdi eskisinden çok daha zekiyim. Bir noktada oldukça yetersiz beslendiğimi düşünüyordum.”

LIAM HEMSWORTH

Cyrus’un eski kocası oyuncusu Liam Hemsworth de 2015 yılında vegan oldu. Ancak Men’s Health için 2019’da verdiği bir röportajda ünlü isim, düşük enerji ile mücadele ettikten sonra diyetine yeniden et eklediğini paylaştı:

“İlk iki yıl kendimi harika hissettim. Enerjimin yüksek olduğunu hissettim. Vücudumun güçlü olduğunu, kardiyonun yüksek olduğunu, her şeyin gerçekten iyi olduğunu hissettim. Ama geçen yıl şubat ayında kendimi çok kötü ve uyuşuk hissediyordum ve genel olarak iyi değildim.”

Hemsworth, ayrıca ameliyat gerektiren bir böbrek taşı düşürdüğünü de anlattı: Benim böbrek taşım bir kalsiyum-oksalat böbrek taşıydı. Diyetinizde çok fazla oksalat bulunmasından oluşuyor. Oksalatlar birçok sebzede, özellikle ıspanak, badem, pancar, patateste gerçekten çok yüksek.”

ANNE HATHAWAY

Anne Hathaway, kariyeri boyunca genellikle büyük rollere hazırlanırken vegan olarak beslendiğini söylüyordu. Ancak İzlanda’da çekilen Yıldızlararası filmine hazırlanırken gücünün ve enerjisinin azaldığını fark etti. 2014’te Harpers Bazaar’a “Kendimi iyi ya da sağlıklı hissetmedim” dedi.

Reykjavik’te bir sahil restoranında rol arkadaşlarıyla birlikteyken, somon yemeye karar verdiğini anlatıyor: “Beynim, bilgisayarı yeniden başlatıyormuş gibi hissettim.”

SAMUEL L. JACKSON

Samuel L. Jackson, 2014 yılında Marvel’in Captain America: The Winter Soldier filminde Nick Fury olarak rol almaya başladığında dikkat çeken bir şekilde zayıflamaya başladı.

O sırada gazetecilere “Bu yeni bir vegan diyeti. Sonsuza kadar yaşamaya çalışıyorum” dedi.

Ancak ertesi yıl, görünüşündeki değişiklik kariyerine mal olmaya başladı. Katıldığı bir programda şunları anlatıyor: “9 kilo almazsam beni Tarzan filminden kovmakla tehdit ettiler. Ben de yemeğe gitmeye karar verdim ve artık vegan değilim. Haftada iki ila üç kez proteinli öğünler tüketiyorum ve diğer dört gün vejeteryan şeklinde yiyorum.”

ELLEN DEGENERES

Televizyon sunucusu ve komedyen Ellen DeGeneres, hayvan hakları belgeseli Earthlings’i izledikten sonra 2008’de vegan olduğunu anlatıyor. Ancak ünlü sunucu, 2018’de artık zaman zaman et yediğini söyledi:

“Hiç olmadığım kadar sağlıklıydım, vegan olmayı sevdim. Ama son bir iki yıl içinde, sebepsiz yere, arada bir parça balık yemeye başladım.”

Yıldız isim, hâlâ fabrika üretiminden uzak durmasına rağmen, diğer hayvansal ürünlere açık olduğunu söylüyor: “Bildiğim tavukların yumurtalarını yiyeceğim; eğer birisinin arka bahçesindeyse ve etrafta dolaşıyorlarsa ve mutlularsa.”

CHANNING TATUM

Channing Tatum, eski eşi Jenna Dewan’ın etkisiyle 2013’te altı ay boyunca vegan oldu. Ancak bu durum pek de uzun ömürlü olmadı. Dewan 2018’de eşiyle yaşadığı veganlık konusunda yaşadığı ayrımı şöyle anlatıyor: “Adam sebzeleri sevmiyor. Bu da işleri zorlaştırıyor. Başlangıçta zordu çünkü sevdiğiniz kişinin de aynı sayfada olmasını istiyorsunuz ama insanların kendileri olmalarına izin vermelisiniz.”

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