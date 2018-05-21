Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO son bölüm izle

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek gibi isimlerin paylaştığı EDHO’da Çakır’ın kullandığı ‘Adamların geçmişlerini siliyorlar’ cümlesi seyircide büyük merak uyandırdı. İşte EDHO son bölüm izleme linki ve yeni gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ekrem’in maşası olarak ölüm saçan Kudret, yaptığı ilk eylemle, Tipi’nin canından can almıştır. Dayısının ölümüne neden olan herkesten intikamını alana kadar da durmaya niyeti yoktur. Ekrem’den sonra Cia’nın kontrolünde icraatlarına devam edecek olan Kudret’i durdurmak için harekete geçen Şahin Ağa ise yaptığı planla oğlu Reha’yı ölüm sırasında başa taşıdığını tahmin bile edemez.

Üst üste yaşanan ölümlerin ardındaki gizli isim olarak bilinen Ünal’ın, taraf seçmekten başka şansı kalmamıştır. Kendi hayatını devam ettirebilmek için Hızır’ın hayatına son vermesinin şart olduğunun artık o da farkındadır. Her yaşanan kayıpla bir kere daha darmadağın olan Çakırbeyliler, ne pahasına olursa olsun sevdiklerine yaşatılan acıların hesabını sormaya kararlıdırlar. Bunun için çok ince bir oyun kurmakla uğraşırlarken, artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Şahin Ağa’nın herkesten habersiz bir plan yapıp, kendini tehlikeye atabileceği akıllarına gelmez.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

“Adamların geçmişlerini siliyorlar!”

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir “baba”dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…

EŞKİYA DÜNYAY HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EDHO SON BÖLÜM İZLE