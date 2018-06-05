Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm izle! EDHO 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finali yapmaya hazırlanırken seyirciler son bölümlerde neler olacak merak ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır’ın yer aldığı dizide çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm özeti ve son bölüm izleme linki…
EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar’ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur. Sırasıyla Yaşar ve Hızır’ı yok etmek isteyen Sam, ölüm makinası olarak bilinen Ziya’yı daha hızlı hareket etmesi konusunda uyarır.
“Biz boşanınca herkes kendi yoluna gidecek!” #edho pic.twitter.com/g48V3lrKZH
— atv (@atvcomtr) 5 Haziran 2018
Dost görünümlü düşmanların durmadan Cia ile yaptığı pazarlıklar, şimdiye kadar sakin ve temkinli davranan Alparslan’ın dahi sabrını taşıracaktır. Çakırbeyli hanesinde herkes tehlikede olan evliliklerin peşine düşmüşken Hızır ve Meryem inatlaşmaya devam ederler. Bu diretmeler neticesinde yeni bir hamleyle atağa geçen Meryem’in planı bu kez Hızır’ı yalnızlaştırmak üzere olacaktır.
EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.