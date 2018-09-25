Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? (EDHO 108.. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 108. bölümle bu akşam başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır kendilerinden haraç isteyen Amerikalıyı toplantıda vurur. Tek patron odur ve herkes ona bağlılığını bildirir... Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. son bölüm özeti…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarına yeni sezon yayınına start verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. son bölümde; Hızır artık tek adamdır. Ünal Avrupalı ve Amerikalı bazı isimlerle bir toplantı ayarlar. Toplantıda gerilim had safhadadır. Alparslan babasının eski bir arkadaşından bu toplantıda öldürüleceklerini öğrenir ama amcası Hızır’a söyleyemez. Yeni karakterler Boran ve Tufan da toplantıya dahil olmuştur. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 108. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır başdanışmanı olan Ünal’la Kıbrıs’ta buluşur. Bir toplantı olacaktır. Bu toplantıya Amerikalıların da dahil olacağını öğrenen Hızır’ın kafasında soru işaretleri vardır. Yeğeni Alparslan akşamki toplantıda öldürüleceklerini öğrenir. Bunu Amerikalılar yapacaktır. Bunu ona söyleyen babasının eski bir arkadaşıdır ama kimliğini açıklamaz. Sadece bizler fedaiyiz der ve Alparslan’dan da fedai olmasını ister. Alparslan’ın kafası karışmıştır.

Toplantı kumarhanede yapılır. Ünal Hızır’a toplantıya katılan Amerikalı George’u tanıştırır. Alparslan ortalıklarda yoktur. Hızır toplantıya katılanlardan herhangi bir olumsuzluk durumunda hiçbir şey yapılmaması talimatını verir.

YENİ KARAKTERLER MASADA

Toplantıya katılanlardan biri Boran bir diğeri de Tufan’dır. Tipi ve Tufan arasında gerilim devam ediyor. Gerginliğin sebebi 20 yıl öncesinin meselesidir. Tipi Hızır’dan ikisinden birini seçmesini ister. Hızır ikisini de seçer. Boran ortağı İlyas’ı illegal bir işe ortak etmeye çalışır. İş sahte dolar basmaktır. Toplantı başlamadan hemen önce Alparslan gelir amcasıyla konuşmak ister. Herkes toplantıya girince bu girişimi sonuçsuz kalır. Hızır toplantıya katılan herkese som altından birer hediye verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

AMERİKALIYI TOPLANTIDA ÖLDÜRDÜ

Toplantıda Ziya Türkiye masasındaki herkesi tek tek tanıtır. Ayrıca, Avrupa ve Amerikadan toplantıya katılanların yaptıkları işleri de Hızır ve diğerlerine anlatır. Amerikalı George masada bulunma sebebini anlatır. Bunu yaparken aslında gözdağı vermektedir. Tufan onun asıl amacını anlamıştır. İş yapanlardan haracını istemektedir. Hızır ve George arasında ipler kopmak üzeredir. Masadaki herkesi tehdit etmeye başlayınca Ünal devreye girer ama sözleri o kadar ağırdır ki Hızır dayanamaz ve George’u vurur. Hızır kendisine bağlı olanların bağlılığını Ünal’a bildirmesini söyler ve toplantıyı bitirir.