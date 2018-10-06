Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı geldi! İşte EDHO yeni bölüm fragmanı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş ATV tarafından bugün yayınlandı. Yeni fragman, içinizde size ihanet eden birisi var sözü ile başlar. Boran ilk sahte parayı basar. Hızır, İzzet'e ayar verir. Muzi, Hızır'ın ölü ya da diri geleceğini söyler. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.bölüm yeni fragmanı geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında; Hızır, İzzet’e “ticaret yapıyoruz adı altında ayartmaya kalkarsan son görüşmemiz olur” der. Muzi’nin bir planı vardır. Hızır’ı ölü ya da diri getirmelerini ister. Alpaslan ise onlara ihanet edildiği konusuna emin olmaya başlar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO’DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas'ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır'ın öldürdüğü Devran MOSSAD'ın adamıdır. Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat'a Muzi'nin MOSSAD'ın hedefine Hızır'ın yerine yeğeni Alparslan'ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad'ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan'ın yaşaması Hızır'ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır'ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.

İZZET HIZIR'I ÖLDÜRMEK İÇİN ONAY VERİR

Hızır'ın hamlesini doğru bulmayan Ünal endişelidir. Hızır, Ünal'dan kendisini Mossad'dan uzak tutmasını ister. Bu arada Devran'ın yeğenleri İzzet'e gelir. Dayılarının intikamını almak istediklerini söylerler. İzzet, adres olarak Hızır'ı gösterir. Tipi, Tufan'ın ilk sapakta kendilerini para için satacağını birşeyler yapmaları gerektiğini Ateş'e ve damat Fikret'e söyler. Tufan'ı vurmaları için bahane bulmalarını, Ateş'in de onu vurmasını ister.

Hayriye Hanım'ın İlyas'ı evlendirme çabaları tam gaz devam ediyor. Hatice'den Tufan'ın kızkardeşini araştırmasını ister. Tufan İzzet'le konuşmaya gider. Bu arada İlyas'ın Boran'la kalpazanlık işine gireceğini öğrenir. Baran dolar kalıplarını bulup para basmaya başlamıştır ancak bastıkları kağıtta sıkıntı vardır. Dolar basacak yeni kağıda ihtiyaçları vardır.

İZZET TUFAN'I TEHDİT EDİYOR

İzzet Tufan'a Hızır'ın adamı mı olduğunu söyleyince, ortam gerilir. Tufan yanlış konuştuğunu söyler. Devran'ın vurulması herşeyi altüst etmiştir. İzzet, Tufan'ı üstü kapalı olarak tehdit eder. Hızır'ın yanına giden Tipi, Tufan'ın kendilerini satacağını öldürmeleri gerektiğini ona da söyler. Fakat Hızır buna ihtimal vermediğini söyler. Tipi'ye ilk sapağa geldiklerinde Tufan'a bakacağını eğer yalpalarsa dediğini yapacağını söyler.

HEDEFTE BU KEZ ALPARSLAN VAR

TufanHızır'ın yanına gelince İzzet'le neler konuştuğunu anlatır. Devran'ın yeğenlerinin İzzet tarafından Hızır'a yönlendirildiğini söyler. Alparslan'ın dayısı Kıbrıs'ta yaşanan olaylarla ilgili onun ağzını arar. Hatta babasının eski arkadaşı olan kişiyle buluşup buluşmadığını sorar. Alparslan çıktıktan sonra Hızırali'ye onu takip etmesini söyler. Alparslan onlardan birşeyler sakladığını ve başına bir iş geleceğinden endişe duyduğunu söyler. Alparslan, hedefteki kişinin kendisi olduğunu öğrenir.

Devran'ın yeğenleri hesap sormaya gelmiştir. Dayılarını kanını yerde koymayacaklarını söyleyince, Hızır yanlış yolda olduklarını söyler. Devran'ı gerçekte neden öldürdüğünü anlatır. Hatta Devran'ın almadığı parayı onlara kan parası olarak verir.