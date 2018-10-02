Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hedefteki isim belli oldu! (EDHO 109. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. bölümde Hızır'ın öldürdüğü Devran'ın yeğenleri peşine düşer. Tipi, ilk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını ona güvenmediğini herkese açıkça söyler. İlyas ve Baran kalpazanlık işinde ortak olmuşlardır, ancak büyük bir sıkıntı vardır... Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. Son bölüm özeti…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayınlanan 109. son bölümde; Hızır’ın başı MOSSAD ile derde girer, çünkü öldürdüğü Devran onların piyonudur. MOSSAD’ın taşeron katillerinden Muzi de peşine düşmüştür. İzzet, Devran’ın intikamını almak isteyen yeğenlerine Hızır’ı adres gösterir. Tipi, Tufan’ı ortadan kaldırmak için Hızır’dan bir işaret beklemektedir. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas’ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır’ın öldürdüğü Devran MOSSAD’ın adamıdır. Mossad’ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat’a Muzi’nin MOSSAD’ın hedefine Hızır’ın yerine yeğeni Alparslan’ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad’ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan’ın yaşaması Hızır’ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır’ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

İZZET HIZIR’I ÖLDÜRMEK İÇİN ONAY VERİR

Hızır’ın hamlesini doğru bulmayan Ünal endişelidir. Hızır, Ünal’dan kendisini Mossad’dan uzak tutmasını ister. Bu arada Devran’ın yeğenleri İzzet’e gelir. Dayılarının intikamını almak istediklerini söylerler. İzzet, adres olarak Hızır’ı gösterir. Tipi, Tufan’ın ilk sapakta kendilerini para için satacağını birşeyler yapmaları gerektiğini Ateş’e ve damat Fikret’e söyler. Tufan’ı vurmaları için bahane bulmalarını, Ateş’in de onu vurmasını ister.

Hızır ve İlyas öldürmek için gelenleri öldürüyor! #edho pic.twitter.com/z3PMmpUocq — atv (@atvcomtr) 2 Ekim 2018

Hayriye Hanım’ın İlyas’ı evlendirme çabaları tam gaz devam ediyor. Hatice’den Tufan’ın kızkardeşini araştırmasını ister. Tufan İzzet’le konuşmaya gider. Bu arada İlyas’ın Boran’la kalpazanlık işine gireceğini öğrenir. Baran dolar kalıplarını bulup para basmaya başlamıştır ancak bastıkları kağıtta sıkıntı vardır. Dolar basacak yeni kağıda ihtiyaçları vardır.

İZZET TUFAN’I TEHDİT EDİYOR

İzzet Tufan’a Hızır’ın adamı mı olduğunu söyleyince, ortam gerilir. Tufan yanlış konuştuğunu söyler. Devran’ın vurulması herşeyi altüst etmiştir. İzzet, Tufan’ı üstü kapalı olarak tehdit eder. Hızır’ın yanına giden Tipi, Tufan’ın kendilerini satacağını öldürmeleri gerektiğini ona da söyler. Fakat Hızır buna ihtimal vermediğini söyler. Tipi’ye ilk sapağa geldiklerinde Tufan’a bakacağını eğer yalpalarsa dediğini yapacağını söyler.

HEDEFTE BU KEZ ALPARSLAN VAR

TufanHızır’ın yanına gelince İzzet’le neler konuştuğunu anlatır. Devran’ın yeğenlerinin İzzet tarafından Hızır’a yönlendirildiğini söyler. Alparslan’ın dayısı Kıbrıs’ta yaşanan olaylarla ilgili onun ağzını arar. Hatta babasının eski arkadaşı olan kişiyle buluşup buluşmadığını sorar. Alparslan çıktıktan sonra Hızırali’ye onu takip etmesini söyler. Alparslan onlardan birşeyler sakladığını ve başına bir iş geleceğinden endişe duyduğunu söyler. Alparslan, hedefteki kişinin kendisi olduğunu öğrenir.

Devran’ın yeğenleri hesap sormaya gelmiştir. Dayılarını kanını yerde koymayacaklarını söyleyince, Hızır yanlış yolda olduklarını söyler. Devran’ı gerçekte neden öldürdüğünü anlatır. Hatta Devran’ın almadığı parayı onlara kan parası olarak verir.