Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yıllar süren gerginik son buldu (EDHO 111. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. EDHO 111. son bölümde; Muzi Hızır'ı öldürmeyi başaramaz. Ortaya çıkan bir keskin nişancı bütün planlarını alt üst etmiştir. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu merak etmektedir. Ateş, Davut'u öldürmek istiyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. Son bölüm özeti…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayınlanan 111. son bölüm ATV’de ekrana geldi. Dizinin son bölümünde; Ateş, Muzi’den başladığı işi bitirmesini yoksa kendisinin devreye gireceğini söyler. Hızır, yaşanan son olaydan sonra bir karar alır ve herkese açıklar. Tipi ve Tufan Devran’ın yeğenlerinin saldırısına uğruyor. Tipi çelik yelek sayesinde kurtulurken bir sürpriz oluyor ve Tufan’la ödeştiklerini söylüyor. Yıllarca süren gerginlik bitmiştir artık. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 111. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Muzi, Hızır, İlyas ve Alparslan’ı öldürmek üzereyken bir keskin nişancı sayesinde kurtulurlar. Muzi kaçar. Davut’a durum bildirilir. Alparslan, Faruk’a onu kendisinin görevlendirdiğini ve bundan kimseye bahsetmemesini tembih eder. Alparslan, Ünal, Hızır ve İlyas’a kendisinini tedbir aldırdığını ve Ziya’ya güvenmediği için bunu yaptığını söyler.

Davut olaydan haberdar olduktan sonra Faruk’a bunun hesabını soracağını söyler. Davut onların yanına gelir. İlyas, içlerinden birinin hain olduğunu ve bunun kim olduğunu öğrenmek isterler. Herkes kim olabileceği konusunda tahmin yapmaya çalışırlar ama işin içinden çıkamazlar.

ATEŞ DAVUT’UN ÖLMESİNİ İSTER

Muzi, Ateş’le buluşup durumu anlatmaya çalışır. Ateş MOSSAD’ı devreye sokmasını eğer yapmazsa kendisinin ortaya çıkacağını söyleyerek Muzi’yi tehdit eder. Muzi bu işte beraber olduklarını onu yalnız bırakmamasını söyler. Ateş Davut’un ölmesini ister. Muzi bunu Ateş’in yapmasını delilleri de kendisinin yok edeceğini söyler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

TİPİ VE TUFAN BARIŞIYOR

Tipi ve Tufan, Şahin Ağa’nın araya girmesine rağmen bir türlü anlaşamazlar. Şahin Ağa’yı yolcu ederlerken saldırıya uğrarlar. Tipi vurulur. Tufan ölmemesi için gözyaşı dökerken Tipi kurşun geçirmez yelek sayesinde kurtulur. Tufan, Tayfun’a ödeştiklerini söyleyerek yıllarca süren gerginliği bitirir.

Boran peynirci Seyfi’yi çağırtarak Fuat’a kendilerini sattığını söyleyerek hesap sorar. Seyfi olanları tek tek anlatır. Bir suçu olmadığını söyler. Boran, Seyfi’ye ülkeyi terk etmesini söyleyince Seyfi dayanamaz işinin gücünün olduğunu söyler.

BIRAKMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Hızır akşam evde bir karar almaları gerektiğini, herkesin bir hayatı olduğunu ve bırakmaları için en uygun zaman olduğunu söyler. İçlerinden biri gitmek isterse çok mutlu olacağını söylemesine rağmen İlyas onun yolundan gitmek istediklerini söyler. Kimsenin Hızır’ı bırakmaya niyeti yoktur.

Devran’ın abisi yeğenlerine Tipi ve Tufan’a yaptıkları saldırının başarısız olmasından dolayı çok sinirlenir. Tipi’yi indirdiklerini söyleselerde Tipinin çelik yeleksiz dolaşmadığını herkesin bildiğini onların bunu bilemediğini söyler.

KESKİN NİŞANCI MELTEM

İlyas abisi Hızır’ın söylediklerini düşünmektedir. Alparslan Meltem’e teşekkür eder kendilerini kurtardıkları için. Keskin nişancının Meltem olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu işin arkasında kimin olduğu hala bir sırdır.