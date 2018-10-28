Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İlyas başa geçiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. yeni bölüm fragmanı yayında. ATV tarafından yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Hızır hastaneye kaldırılıyor. Ateş bunun sorumlusunu arıyor. İlyas ise abisinin yokluğunda liderliği ele alıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. yeni bölüm fragmanı...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. yeni bölüm fragmanında ise; Hızır’ın vurulmasının ardından İlyas, ailenin başına geçiyor. İlyas herkesten kendisine itaat etmesini istiyor. İtaaat etmeyenlerin kafasına sıkacağını söyleyerek yeğenlerini tehdit ediyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. yeni bölüm fragmanı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Alparslan, İlyas’ın yardımına yetişir. Ateş, Tipi, Fikret ve Tufan’ın yanına gelir. Herkes nerede olduğunu sorar. Tipi, Davut’u en son ne zaman gördüğünü sorar. Hızır, Alparslan’ı arar ve nerede olduklarını sorar. Onndan fidanlığa gelmelerini ister.

Ateş, Cemre’ye bir yüzük uzatır. Ona evlenme teklif eder. Cemre bu teklifi kabul eder. Tipi ve diğerleri onları tebrik eder. Hızır, Alparslan, İlyas ve Hızır Ali’ye acı haberi verir. Davut’un şehit olduğunu söyler. Herkes şoke olmuştur. Hızır, olanları anlatır.

İZZET SİNAN’DAN HESAP SORUYOR

Hatice, Fikret ve karısına Davut’un şehit edildiği haberini verir. İzzet ve Fuat, Sinan’a İlyas’a düzenledikleri suikastin neden başarısız olduğunun hesabını sorar. Fuat, Sinan’a bundan sonra yapacakları ile ilgili talimatları verir. Sinan, İzzet Ağa’ya Fuat’a zerre kadar güvenmediğini, Hızır’ın eline geçerse onun adını vereceğini söyler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

ÜNAL’DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Hızır fidanlıkta toplananlara bu işin arkasında kimin olduğunu sorar. Herkes kendince kimin olduğu ile ilgili tahminlerini söyler. Ünal, işin arkasında olan kişinin kimliği açığa çıktığında sükunetlerini korumasını ve hiçbir şey yapmamalarını ister.

Boran, Sinan’ın peşindedir. Tekin, Boran’a Sinan’ın yerini bulduklarını söyler. Boran, İlyas’ı arar. Fikret, şirkete gelir. Telefonla Ateş’i arar ve nerde olduğunu sorar. Ateş kızlarla birlikte olduğunu söyler. Fikret, Davut’un ölüm haberini verir ve şirkete gelmesini ister. Ateş, apar topar şirkete gider. Yolda Davut’u yaraladığı şömine demirini çöpe atar.

ATEŞ FİKRET’İ DE ÖLDÜRÜYOR

Boran, İlyas ve adamları Sinan’ın bulunduğu depoya saldırırlar. Boran Sinan’ı yaralar. İlyas, Boran’ı onu öldürmemesi için uyarırken Sinan’ın silahına davranması üzerine Tekin onu öldürmüştür. Ateş, Fikret’in yanına gelir. Fikret Davut’un nasıl öldürüldüğünü anlatır ve ardından arabasının arkasında gördüğü demiri sorduğunda, Ateş Fikret’i bıçaklayarak öldürür. Geride hiç bir iz kalmamsı için kamera kayıtlarını da ele geçirir.

ALPARSLAN’IN İNTİKAM PLANI

Ateş Tipi’yi arar ve yanına geleceğini söyler. Muzi’yi arayarak şirketin etrafındaki MOBESE kayıtlarını yok etmesini ister. Alparslan ve Hızır Ali dayılarının intikamını almak için plan yaparlar. Yanlarına gelen Meltem de bu plana dahildir. Tipi’nin yanına giden Ateş Davut’un öldürüldüğünü söyler. Tipi bunu nereden öğrendiğini sorunca Fikret’in kendisini aradığını onun söylediğini söyler. Tipi Fikret’in nerede olduğunu sorunca şirkette olduğunu söyler. Fikret’i aramasını ve oraya geleceklerini söylemesini ister.

EMİNE YIKILIYOR

Fikret’ten haber alamayan karısı Emine, Ateş ve Tipi’nin yanına gelir. Onlarla birlikte şirkete giderler. Şirkete vardıklarında kapının açık olduğunu görünce endişelenir. Tipi ve Ateş birlikte içeri girerler ama onun durmaya niyeti yoktur. O da içeri girer ve acı manzara ile karşılaşır. Fikret yerde yatmaktadır. Emine yıkılmıştır, gözyaşları sel olur. Arka planda ise Ateş ifadesiz bir şekilde onları izlemektedir.

Hızır, İzzet ve Fuat’ın yanına gelir ve Muzi’yi onlara vermesini ister. Boran ve İzzet arasında gerilim çok yükselir. Tufan Boran’a arka çıkınca İzzet Hızır’dan birşeyler yapmasını ister. Bu arada Hızır’ın konuşmasına müdahale eden Fuat tokadı yer. Hızır İzzet’e artık düşmanı olduğunu söyler ve kafa atar…