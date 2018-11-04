Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayında! İlyas tozu dumana katıyor! (EDHO yeni fragman izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı bugün ATV tarafından ekrana geldi. Oktay Kaynarca'nın Hızır rolünde başrolde oynadığı dizinin yeni bölüm fragmanında; Abisi Hızır'dan işleri devralan İlyas yeni bir savaşın ilk ateşini yakıyor. Hızır'ın ise bu olaylardan haberi yok. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ateş’in sırtından vurduğu Hızır hastaneye yetiştirilir. Hızır’ın ölmediğini görmek moralini epeyce bozar. Hızır’ın yokluğunda İlyas’ın tehdidine herkes boyun eğer. Yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanda; Hızır, topallayarak ta olsa ayağa kalkıyor. Hızır bun böyle işlerini kardeşi İlyas’a devrediyor. Hızır bu kararını “Ben yaralanmış, emekliliğini istemiş bir iş adamıyım” sözleri ile anlatıyor. İlyas Fuat’tan İzzet’in kullandığı adamın ismini istiyor. İlyas büyük bir savaşa hazırlanıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI







EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Ateş’in sırtından vurduğu Hızır hastaneye yetiştirilir. Ateş’te hastanede onu beklemektedir. Hızır’ın ölmediğini görmek moralini epeyce bozar. Hızır ameliyata alınır. Ateş endişelidir. İlyas, Ateş’e hastanede ne işi olduğunu sorar. Ateş açıklamasını yaptıtan sonra bu işi kimin yaptığını sorar. İlyas Hızır Ali’ye hesap sorarken Alparslan tüm suçun kendisinde olduğunu söyler. İlyas Alparslan’ı yumruklar. İlyas herkese kendisine itaat etmelerini, itaat etmeyenlerin kafasına sıkacağını söyler ve “Aldığınız nefes bile benden izinsiz alınmayacak, yoksa o nefesi keserim!”diyerek herkesi tehdit eder.

“EĞER ABİM ÖLÜRSE BİZ DİYE BİRŞEY YOK”

İlyas’ın tehdidine herkes boyun eğer. Şahin Ağa, İlyas’ın yeğenlerine yaptıklarını öğrenir. İlyas’a nasihat eder. İlyas, elinde olan tek şeyin hepsinin kaderi olduğunu, “eğer abim ölürse biz diye birşey yok, yeğenlerim yok, ailemiz yok ben de yokum” der. Kaybedecek birşeyi olmadığını artık ailenin başında kendisinin olduğunu söyler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE:

SEYRAN İZZET’İ ELE VERİYOR

İlyas Alparslan’ı otele gönderir. Otelin dışında bir yerlerde görürüse onu sileceğini söyler. Tufan ve Baran’ı ele geçirir. Ondan bu işin arkasındaki kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Seyran onlara söyleyecek birşeyleri olmadığını söyleyince, kafasına poşet geçirirler. Seyran can havliyle konuşmaya karar verir. İzzet ve Fuat ile ilgili bildiklerini anlatır. İzzet hakkında inanılmaz şeyler söyler.

ALPARSLAN DAVUT’U ÖLDÜRENLERİN PEŞİNDE

Alparslan, babasının arkadaşı olan devletin adamı olan kişiden dayısı Davut’u kimin öldürdüğü ve arkasındaki kimlerin olduğunu öğrenmeye çalışır. Devletin adamaı olan kişi Davut’tan sonra onun yerine Alparslan’ın geçmesini ister. Ancak Alparslan, liderlik için şemanın belli olduğunu, amcasının ölmesi durumunda başa İlyas amcasının geçeceğini söyleyerek geri çevirir.

HIZIR’IN DURUMU KRİTİK

Bu arada Seyran’dan istediklerini öğrendikten sonra onun infaz emrini verir. Hızır ameliyattan çıkmıştır ancak durumu kritiktir. Hurşit makineye bağlı yaşatılmaktadır ve ertesi gün bir ameliyat daha olacaktır. İlyas eve gelir. Annesi Hızır’ı vuranı sorar. İlyas aradıklarını söyler. Tipi ablası Emine’ye onu Fikret’ten çok kıskandığını itiraf eder. Affetmesini ister ancak ablası affetmeyeceğini söyler.