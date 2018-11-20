Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan 116. son bölümünde; Hainin Ateş olduğu ortaya çıkıyor. Bu arada İlyas Tipi'yi öldürüp öldürmemek arasında kararsız kalır. Emine hain olduğundan habersiz onu karşılayan Ateş'in arabasına biner. Hızır, Ateş'in hain olduğunu söyleyen Alparslan'a bunu nasıl öğrendiğini soruyor. Hızır, İlyas Ateş'in peşindeyken boş durmuyor. Fuat Hızır'ın gazabı ile yüzleşiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. son bölüm özeti...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. son bölümünde; Alparslan Ateş’in hain olduğunu öğreniyor. Bunu Hızır’a anlatıyor. Tipi ihanetin sorumlusu olarak kendini suçlarken ablası Emine’nin tehlikede olduğunu bilmiyor. Sultan Ağa İlyas’ın adamlarına tuzak kuruyor. Ateş, yaptıklarının açığa çıkması üzerine yurt dışına kaçış planı yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. Son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

İlyas, hain olduğunu öğrendiği Tipi’nin kafasına silahı dayamış, tetiği çekip çekmemek arasında eski anıların hatıraları ile gidip geliyor. Gözlerinden yaşlar dökülür. Ancak geçmişin dostluğu ağır basar ve silahını ateşlemekten vazgeçer. Tipi’ye “hain sen olamazsın” der. Tipi İlyas’a ihanete aracılık ettiği için gereğini yapmasını ister. Ateş’e abilik ettiğim için “bunu hak edecek ne yaptım” der.

EMİNE’Yİ ŞOK EDEN MESAJ

İlyas ise Ateş’i nasıl bulacaklarını sorar. Tipi İlyas’a ablasını almaya gideceğini söyler. Bu sırada Ateş Tipi’nin ablasını almıştır. Ateş’e Tipi’nin nerede olduğunu sorar. Ateş Tipi’in yine kendisini kapattığını söyler. Ateş hain ile ilgili bir gelişme olduğu yalanını söyler ve İlyas’ın telefonları kapatmasını kimseyle irtibata geçmemelerini istediğini anlatır. Emine ise emin olmak için İlyas’ı arayayacağını söyleyerek telefona sarılır. Telefonu açtığı anda gelen mesajla şok olur.

ATEŞ EMİNE’YE YUMRUK ATIYOR

Ateş’ten bir yerlerde durmasını ister. Elini yüzünü yıkamak için bir petrol istasyonunda dururlar. Ateş, şüphelenmeye başlamıştır. İlyas ve diğerleri nereye gidecekleri öğrenmişlerdir. Hemen harekete geçerler. Ateş gidecekleri yere dönmeleri gereken yerden dönmemiştir. Emine nedenini sorunca Ateş yalan söyler. Bu arada Emine İlyas’a haber vermek için çantasındaki telefona uzanır. Ateş ona tokat atar. Emine ne olduğunu şaşırır. Ona hakaret eder. Ateş bu kez yumruk atar. Emine çantasından çıkardığı spreyi Ateş’in yüzüne sıkar. Ateş arabanın hakimiyetini kaybeder ve durur. Bu sırada Emine arabadan atlar ve ormanlık alana doğru kaçar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE:

ATEŞ PASAPORT İSTİYOR

Ateş Emine’yi bulamayacağını anlayınca yoldan geçen bir arabayı çevirerek ordan uzaklaşır. Bu arada İlyas ve Tipi de yetişmişlerdir. Ateş, yeni bir pasaport bulması için Sami’nin yanına gelir. Ondan acele etmesini ister. Sultan Ağa, İlyas’ın adamlarına tuzak kurar. İlyas’ın adamlarından bazıları yaralanır.

ÜNAL ATEŞ’İN HAİN OLDUĞUNU TEYİT EDİYOR

Alparslan amcası Hızır’ın yanına gelir. Ateş’in hain olduğundan emin olmak isteyen Hızır, Alparslan’a bunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal da Hızır’a Ateş’in Kıbrıs’taki bağlantısından söz eder. Ateş’in hain olduğunu teyit eder. Hızır da ona aynı soruyu sorar. Ateş’in hain olduğunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal tüm bilgileri Hızır ile paylaşır. Ünal ayrıca, Ateş’in İzzet’in yardımı olmadan bu işleri yapamayacağını da söyler ve İzzet’i bitirmesini ister.

“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Tipi ve ablası Hızır’ın evine gelirler. Hızır’ Tipi’ye herkesin aldatıldığını, bunun ne ilk ne son olacağını söyleyerek kendini suçlamamsını ister. Tipi kendini suçlu hissetmesinin nedenlerini anlatarak “keşke ben ölseydim bunlara sebep olmasaydım” der. Tipi Hızır’dan hiçbirşey yapmadan oturacaklarını mı sorar. Hızır İlyas’ın işini yapacağını, kendilerinin de boş durmayacağını söyler.

“ATEŞ NEREDE”

Hızır, Fuat’ın evine gelir. Hızır’ı karşısında gören Fuat çok şaşırır. Bierşey söylemek isterken Hızır, elindeki bastonla onu yere yıkar. Adamları, Fuat’ı küvete sokar. Fat’a bazı sorular soracağını ve düşünmesi için de süre vereceğini söyler ve Ateş’in nerede olduğunu sorar. Fuat bilmediğini söylese de Hızır inanmaz. Fuat kurtulamayacağını anlayınca İzzet’in bu işte parmağı olduğunu anlatmaya çalışır. Hızır, aradıkları kişi ile ilgili doğru bilgi vermesi durumunda İzzet’in yerine onun geçebileceğini söyler. Fuat, Ateş’in gidebileceği kişinin Sami olabileceğini söyler ve Hızır’ın adamlarına adresi verir.