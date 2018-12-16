Alparslan’ın arkasında kimler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı bugün ATV'de seyirci karşısına çıktı. Yeni fragmanda; İzzet'i ele geçiren Çakırbeyliler onu Tuncay'ın ve Tuncay ile beraber hareket edenlerin kim olduklarını öğrenmek için sorguluyorlar. İzzet'i anlattıklarının karşılığında affedebileceğini söyleyen Hızır, İzzet'in Alparslan ile ilgili sözleri ile şok oluyor. Hızır Alparslan'ın birileri ile görüştüğünü Ünal'a söylüyor. Ünal ise bunu bildiğini söylerken, İlyas ise onlara karşı hareket edenleri affetmeyeceklerinin mesajını veriyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hatice Hızır’a hesap sorar. Hızır zor durumda kalmıştır. Hatice’ye olanları kendince anlatmaya çalışsa da onu ikna edemez. Hızır, Emine’den yardım ister. İşte son bölümde yaşananlar…

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Hızır ve Alparslan Tuncay’ın elinden kurtulduktan sonra Hızır, Sultan’ı ortadan kaldırır. Özlem Zafer’e Alparslan’ın gerçekten iyi olup olmadığını sorar. Bu sırada Alparslan da gelir. Özlem ona sarılır ve “şükürler olsun” der. Zafer, enişteye de Hatice’nin otelde olduğunu söyler. Enişte, onunla karşılaşmamak için bir bahane bulur ve otelden ayrılır. Özgür İlyas’a enişte ile ablası Cemre arasındakileri anlatıyor. İlyas’ın tepkisi çok sert oluyor.

ENİŞTE ZOR DURUMDA

Alparslan ile Özlem’in konuşmalarına şahit olan Meltem çok bozulur ve çekip gider. Cemre, enişteye konuşmaları gerektiğini söyler. Enişte bunun imkansız olduğunu söylese de Cemre’nin, “Özlem olanları biliyor” sözleri enişteyi şoke eder. Hatice Zafer’i sorguya çeker. Ona enişte ile ilgili neler olduğunu sorar.

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Hızır eve gelir. Annesi ona sarılır ve “Ben olmayaydım seni alamazlardı” deyince Hızr da “Asıl sen olmayaydın beni orda öldürlerdi” der. Hızır Ünal’ın yanına gider. Meltem ile yemekte buluşan Alparslan ona teşekkür eder. Meltem işini yaptığını söyler. Meltem Alparslan’a onu Özlem’in yanındayken aldıklarını bunun aralarındaki ilişkinin açığa çıkma ihtimalinden bahseder.

İLYAS İLİŞKİYİ ÖĞRENİYOR

Bu arada Özgür İlyas’a Cemre ile enişte ile aralarında yaşananlardan bahseder. İlyas çok şaşırmıştır. Tepkisi sert olur. Özgür’e “Ben Hatice ablamın yüzüne nasıl bakacağım” der. Özgür İlyas’tan bu problemi çözmesini ister. Aynı anda Hatice Zafer’i enişte ile ilgili zorlamaktadır. Zafer inkar eder ve eniştenin böyle bir şey yapmayacağını söyler. İlyas ise Zafer’i telsizle arayarak eniştenin nerede olduğunu sorar.

HATİCE ENİŞTEYİ YAKALIYOR

Enişte Cemre’den Özgür’ün ilişkiyi İlyas’a söylemesine engel olmasını ister. Cemre ile tam kapıdan çıkarken Hatice tam karşılarında durmaktadır. Hatice odaya girer. Enişte olayın sandığı gibi olmadığını söyler, Hatice silahını çıkarır ve onlara doğrultur. Cemre Hatice’nin bu hareketi sonrasında olayı açıklamaya çalışsa da silahını enişteye doğrultur ve tam ateş ettiği sırada İlyas eniştenin vurulmasını engeller.

HIZIR HAYRİYE’NİN NİYETİNİ BİLİYOR

Hatice Hızır’a hesap sorar. Hızır zor durumda kalmıştır. Hatice’ye olanları kendince anlatmaya çalışsa da onu ikna edemez. Hızır, Emine’den yardım ister. Hayriye hanım yanlarına geldiğinde Hızır onun Hurşit’e Cemre ve enişteyi infaz ettireceğini Emine’ye söyler. Hurşit ie birlikte dışarı çıkar ve onu tehdit eder. Hurşit de birilerini öldürme fikrini aklına sokanları tehdit etmesini söyler.

Tekin, İlyas’a Sultan’ın öldürülmesinden sonra uyuşturucu satıcılarına yaptıkları operasyon ile ilgili detayları anlatır. Boran’da bu operasyonda başroldedir. Ünal, Hızır’ı Mesut ile buluşturur. Mesut Tuncay ve adamlarının yaptıklarından haberdar olduklarını, devletin bu kirli kişilere en ağır cezaları vereceğini söyler.