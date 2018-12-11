Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hızır’a nasihat! (EDHO 119. son bölüm izle:)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. bölüm bu akşam ekrana geldi. EDHO son bölümde; Hızır, Çakırbeylilere yapılan hainliğin bedelini Sultan'a ödettikten sonra devreye giren Baran sokaklarda adeta terör estiriyor. İzzet İlyas'tan kurtulmak için Tuncay'ı sıkıştırırken, Tuncay'ın Cengiz'i kendi safına çekmesi tüm dengeleri değiştirecek gibidir. Hızır, İzzet'in planının farkına varıyor ancak nasıl bir tedbir alacağı merak konusu. Ayrıca Ünal, Hızır'a nasihat ederek “O güne kadar yaşamazsınız” diyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. son bölüm özeti…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. EDHO’nun yayınlanan 119. son bölümünde; Hızır, enişte ile Cemre’nin ilişkisini öğrenen Hatice’yi ikna etmek istiyor ama başarılı olamıyor. Meltem, Alparslan ile Özlem’in arasındaki yakınlaşmadan açığa çıkacağı endişesi ile tedirgin oluyor. Tekin, Boran ile birlikte Sultan’ın öldürülmesinden sonra uyuşturucu satıcılarına yaptıkları operasyonun detaylarını İlyas’a anlatıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 119. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır ve Alparslan Tuncay’ın elinden kurtulduktan sonra Hızır, Sultan’ı ortadan kaldırır. Özlem Zafer’e Alparslan’ın gerçekten iyi olup olmadığını sorar. Bu sırada Alparslan da gelir. Özlem ona sarılır ve “şükürler olsun” der. Zafer, enişteye de Hatice’nin otelde olduğunu söyler. Enişte, onunla karşılaşmamak için bir bahane bulur ve otelden ayrılır. Özgür İlyas’a enişte ile ablası Cemre arasındakileri anlatıyor. İlyas’ın tepkisi çok sert oluyor.

ENİŞTE ZOR DURUMDA

Alparslan ile Özlem’in konuşmalarına şahit olan Meltem çok bozulur ve çekip gider. Cemre, enişteye konuşmaları gerektiğini söyler. Enişte bunun imkansız olduğunu söylese de Cemre’nin, “Özlem olanları biliyor” sözleri enişteyi şoke eder. Hatice Zafer’i sorguya çeker. Ona enişte ile ilgili neler olduğunu sorar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

Hızır eve gelir. Annesi ona sarılır ve “Ben olmayaydım seni alamazlardı” deyince Hızr da “Asıl sen olmayaydın beni orda öldürlerdi” der. Hızır Ünal’ın yanına gider. Meltem ile yemekte buluşan Alparslan ona teşekkür eder. Meltem işini yaptığını söyler. Meltem Alparslan’a onu Özlem’in yanındayken aldıklarını bunun aralarındaki ilişkinin açığa çıkma ihtimalinden bahseder.

İLYAS İLİŞKİYİ ÖĞRENİYOR

Bu arada Özgür İlyas’a Cemre ile enişte ile aralarında yaşananlardan bahseder. İlyas çok şaşırmıştır. Tepkisi sert olur. Özgür’e “Ben Hatice ablamın yüzüne nasıl bakacağım” der. Özgür İlyas’tan bu problemi çözmesini ister. Aynı anda Hatice Zafer’i enişte ile ilgili zorlamaktadır. Zafer inkar eder ve eniştenin böyle bişrşey yapmayacağını söyler. İlyas ise Zafer’i telsizle arayarak eniştenin nerede olduğunu sorar.

HATİCE ENİŞTEYİ YAKALIYOR

Enişte Cemre’den Özgür’ün ilişkiyi İlyas’a söylemesine engel olmasını ister. Cemre ile tam kapıdan çıkarken Hatice tam karşılarında durmaktadır. Hatice odaya girer. Enişte olayın sandığı gibi olmadığını söylesede Hatice silahını çıkarır ve onlara doğrultur. Cemre Hatice’nin bu hareketi sonrasında olayı açıklamaya çalışsada silahını enişteye doğrultur ve tam ateş ettiği sırada İlyas eniştenin vurulmasını engeller.

HIZIR HAYRİYE’NİN NİYETİNİ BİLİYOR

Hatice Hızır’a hesap sorar. Hızır zor durumda kalmıştır. Hatice’ye olanları kendince anlatmaya çalışsa da onu ikna edemez. Hızır, Emine’den yardım ister. Hayriye hanım yanlarına geldiğinde Hızır onun Hurşit’e Cemre ve enişteyi infaz ettireceğini Emine’ye söyler. Hurşit ie birlikte dışarı çıkar ve onu tehdit eder. Hurşit de birilerini öldürme fikrini aklına sokanları tehdit etmesini söyler.

Tekin, İlyas’a Sultan’ın öldürülmesinden sonra uyuşturucu satıcılarına yaptıkları operasyon ile ilgili detayları anlatır. Boran’da bu operasyonda başroldedir. Ünal, Hızır’ı Mesut ile buluşturur. Mesut Tuncay ve adamlarının yaptıklarından haberdar olduklarını, devletin bu kirli kişilere en ağır cezaları vereceğini söyler.