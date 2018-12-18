Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Alpaslan açık veriyor! (EDHO 120. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. bölüm bu akşam ekrana geldi. EDHO son bölümde; İzzet sorguya çekiliyor. Bu sorguda Alpaslan'ın üzerindeki şüpheler artıyor. İlyas, İzzet'i vuruyor. Sonra da eniştenin hesabını kesmeye gidiyor. Ancak son kararı da ağabeyi Hızır'a bırakmak istiyor. Hızır, Alpaslan'ın birileri ile görüştüğünün farkında ve Ünal'a danışıyor. Alpaslan, Meltem ile olan ilişkisi yüzünden açık verir. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. son bölüm özeti…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. EDHO’nun yayınlanan 120. son bölümünde; Çakırbeyli ailesi aldatılma vakası ile sarsılıyor. Enişte’nin Cemre ile olan ilişkisinin cezası bir an önce verilmelidir. Aslında İzzet’in konu ile ilgili kararı kesin ama yine de son olarak ağabeyinden de fikir almak istiyor. İzzet’in sorgusu sonrası Alpaslan için işler daha da zorlaşıyor. Öte yandan Tuncay da Alparslan’ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşır. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Çakır, Alparslan, Tipi, İlyas, Tufan, Boran ve İzzet konuştular. Aslında bu konuşma İzzet’in sorguya çekilmesi için yapılır. İzzet’in arkasındaki büyük gücün çökertilmesi için yapılan sorgu sonrası aile daha da birbirine düştü. Alparslan sözü alıp “biz ihanet etmeyiz” diyor. İlyas İzzet’i vurdu. Tipi de silahını çıkardı. Alparslan ile yeniden ateş etmeye başladılar.

ENİŞTE İÇİN HESAP VAKTİ

İlyas masada güvenini sarsan enişteye hesap soruyor. Cemre ile enişte arasında yaşanan ilişkinin ifşa olması ile İlyas eniştenin hesabını kesecektir. Enişte İzzet’in vereceği tüm cezaları kabul edeceğini söylüyor. İzzet kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağının altını çiziyor. Fahri İlyas’a ağabeyinin daha önce sevdiği kişilere bile ayrıcalık tanımadığını söylüyor. İlyas, Özgür ile eniştenin şimdilik gözaltında tutulacağını ve ağabeyine danışacağı söyleyerek emrini veriyor.

HIZIR’IN AKLINDA HATİCE KONUSU VAR

Hızır huzursuz annesi ile konuşuyor. Hatice ile konuşup daha sonra pişman olacağı bir şey yaptırmamaları gerektiğini söylüyor. Annesi Emine Hanım ile el sıkıştıklarını anlatıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR ÜNAL ALPASLAN’I SORUYOR!

Hızır, Ünal’a Mesut meselesini ne yapacaklarını soruyor.Ünal Mesut’un Alpaslan ile İzzet’i hedef alacağını söylüyor. Hızır, Alpaslan’ın ne yapacağını kestiremeyeceğini söylüyor. Öldüğünde de bunun öneminin kalmayacağını anlatıyor. İlyas’ın ile ona sormadan hiçbir şey yapmayacağını söylüyor. Hızır’ın Ünal’a 2. sorusu Alapaslan kiminle görüşüyor oluyor.

ALPASLAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Alpaslan adım adım köşeye sıkışıyor. Hakkındaki şüphelerden sonra Meltem ile olan ilişkisi de ortaya çıkıyor. Bu Alpaslan’ın verdiği en önemli açıklardan biri oluyor.