Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı yayında! “Hakkını helal et abi!”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından ekrana geldi. Yeni bölümden önemli ipuçları veren fragmanda; Hızır, kardeşi İlyas'ın tutuklanması üzerine istihbaratın başındaki kişi ile görüşüyor. İlyas'ı bitirmek için Cengiz itirafçı olmayı kabul ediyor. Alparslan bütün olanların sorumlusunun kendisi olduğunu söylüyor. İlyas hapishaneye girmeden önce abisi ile helalleşiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Çakırbeyli ailesi enişte olayı ile yeniden karıştı. Eniştenin cezası kesildi. Ayrıca Alpaslan önemli açıklar verdi. İşte son bölümde yaşananlar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Çakır, Alparslan, Tipi, İlyas, Tufan, Boran ve İzzet konuştular. Aslında bu konuşma İzzet’in sorguya çekilmesi için yapılır. İzzet’in arkasındaki büyük gücün çökertilmesi için yapılan sorgu sonrası aile daha da birbirine düştü. Alpaslan sözü alıp “biz ihanet etmeyiz” diyor. İlyas İzzet’i vurdu. Tipi de silahını çıkardı. Alparslan ile yeniden ateş etmeye başladılar.

ENİŞTE İÇİN HESAP VAKTİ

İlyas masada güvenini sarsan enişteye hesap soruyor. Cemre ile enişte arasında yaşanan ilişkinin ifşa olması ile İlyas eniştenin hesabını kesecektir. Enişte İzzet’in vereceği tüm cezaları kabul edeceğini söylüyor. İzzet kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağının altını çiziyor. Fahri İlyas’a ağabeyinin daha önce sevdiği kişilere bile ayrıcalık tanımadığını söylüyor. İlyas, Özgür ile eniştenin şimdilik gözaltında tutulacağını ve ağabeyine danışacağı söyleyerek emrini veriyor.

HIZIR’IN AKLINDA HATİCE KONUSU VAR

Hızır huzursuz annesi ile konuşuyor. Hatice ile konuşup daha sonra pişman olacağı bir şey yaptırmamaları gerektiğini söylüyor. Annesi Emine Hanım ile el sıkıştıklarını anlatıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR ÜNAL ALPASLAN’I SORUYOR!

Hızır, Ünal’a Mesut meselesini ne yapacaklarını soruyor.Ünal Mesut’un Alpaslan ile İzzet’i hedef alacağını söylüyor. Hızır, Alpaslan’ın ne yapacağını kestiremeyeceğini söylüyor. Öldüğünde de bunun öneminin kalmayacağını anlatıyor. İlyas’ın ile ona sormadan hiçbir şey yapmayacağını söylüyor. Hızır’ın Ünal’a 2. sorusu Alpaslan kiminle görüşüyor oluyor.

ALPASLAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Alpaslan adım adım köşeye sıkışıyor. Hakkındaki şüphelerden sonra Meltem ile olan ilişkisi de ortaya çıkıyor. Bu Alpaslan’ın verdiği en önemli açıklardan biri oluyor.