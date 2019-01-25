Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 123. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? EDHO yeni bölümde neler olacak?

Çakırbeyliler’in yeni reis kim olacak? EDHO yeni bölüm fragmanında neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas’ın uğradığı saldırının ardından Çakırbeyliler’in yeni reisi Alparslan oluyor. Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Hızır, İlyas’ı hapishanede uslu durması için uyarmasına rağmen İlyas bildiğini okuyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. EDHO son bölümde; Cenazeye katılan Hızır, Haşmet’e bir teklifte bulunuyor. Ancak Haşmet’in amacı intikam almaktır. Haşmet’in nasıl bir düşman olduğunu bilen Hızır’ın kurduğu tuzak tüm planları ters yüz eder. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Son bölümde neler oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

ALPARSLAN'IN PLANI

Hızır, oğlu Hızır Ali'ye reislikten neden vazgeçtiğini anlatmaya çalışır. Ona “Bir gün bir olduğununda sizden büyük kimse olmayacak” der. Alparslan, Haşmet'i ele geçirmek için yaptığı planın detaylarını, enişte, Hurşit ve Fahri'ye anlatır. Ardından da Fedailerin başındaki isimle bir araya gelir ve yapacağı eylemin detaylarını anlatır ve ondan yardım ister. Fedailerin lideri dediklerini yapacağını ancak onun karşılığında Özlem ile görüşmemesini ister. Alparslan bunu duyunca şoke olur. Alparslan itiraz etse de Fedailerin liderinin kararı kesindir.

İLYAS İNTİKAMINI ALIYOR

İlyas cezaevinden Hızır'ı telefonla arar. Hızır'a durumunu anlatan İlyas'a içerde rahat durmasını ona saldıranların işini Ercan'ın göreceğini söyler. İlyas duruma itiraz ederken tam o sıra onu bıçaklayan Façalı'ların adamını görür. Telefonu bırakarak adamı bıçaklar. Tam o esnada Ercan olaya müdahale ederek kesici aleti elinden alır ve kendi bıçaklamaya devam eder. Bu sırada açık kalan telefondan olan biteni duyan Hızır endişelidir. İlyas'a seslenir ama duyuramaz. İlyas iş bittikten sonra telefonu alır ve abisine “ellerinden öperim” der.

FAÇALI'LAR İLYAS'I ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPIYOR

Bu arada Façalı'ları koğuşunda ise İlyas'ın bir an önce öldürülmesi için diğer koğuşlara haber yollanır. Behzat İlyas'ı öldürmek için plan yapar. Hızır, dışarıda Façalı'ların reisi Haşmet'i ele geçirmek için adamları ile konuşmaktadır. Ancak Haşmet'in nerede olduğu ile ilgili hiç bir bilgileri yoktur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

ÖZGÜR İLYAS'A BİLGİLERİ VERİYOR

Alparslan Haşmet'i ele geçirmek için bir fikir öne sürer. Hızır da Alparslan'a, “Ailenin reisi sensin gereğini yap” der. İçerde ilyas koğuşta yemek yerken avukatının görüşmeye geldiği haberini alır. Adamlarından biri ne olur ne olmaz diyerek ona kesici bir alet verir. Görüşme odasına geldiğinde karşısında Özgür durmaktadır. Özgür İlyas'a onu bıçaklayanlar ile ilgili bilgileri verir. Özgür, İlyas'tan kendisini korumasını ister ve onu hapishaneden çıkaracağına söz verir. Ancak İlyas Özgür'den ayrılmak istediğini söyler.