Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124.yeni bölüm fragmanı geldi mi? İlyas’ın öfkesi dinmiyor! (EDHO 123. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 123. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas, Behzat'a olan öfkesi yaşanan son olaydan sonra had safhaya çıkıyor. İntikam için fırsat kollarken Hızır kardeşinin canından endişe ediyor. Façalı'larla sulh anlaşması yapan Alparslan yapılan bu anlaşmanın içeriyi de kapsadığını İlyas'a bildiriyor. Hızır yapılan anlaşmaya diğerlerini de ikna etmeye çalışıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123.son bölüm özeti…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123.son bölüm yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. son bölümde; İlyas Ercan’ın kaybının yasını tutarken, Alparslan’ın dışarda yapılan sulhun içeriyi de kapsadığını söylemesi ile çileden çıkıyor. Alparslan’a sulhu kabul etmediğini ve bu konuda bir daha kendisine gelmemesini söylüyor. Behzat da Haşmet’in sulh ile ilgili isteğini geri çeviriyor. Hızır, İlyas’ın kararından büyük endişe duyuyor. Tufan, Baran, Tipi ve diğerlerinin kararını öğrenince rest çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. Son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. Yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

İlyas cezaevinde yaşanan son olaydan sonra ölen Ercan’ın yasını tutarken avukatı Özgür yanına gelir. Özgür, İlyas’a savcıya vereceği ifade için söyleyecekleri ile ilgili konuşmak isteyince çileden çıkar. Özgür’den kendisinden kopmasını ister. Özgür ise hayatından çıkacağını söyler.

HIZIR AKAN KANIN DURMASINI İSTİYOR

Alparslan Hızır’ın yanına gelir. Amcasına bir emri olup olmadığını sorar. Hızır, akan kanı durdurmasını ister. Alparslan Hızır amcasının durmayacağını, Ercan’ın ölümünden sonra ikna olmayacağını söyler. Hızır da, “ne zaman ikna olacak Alparslan? sen ya da Hızır Ali veya İlyas’ın ölümü mü ikna edecek” der.

İLYAS UZLAŞMAYI KABUL ETMİYOR

Alparslan, İlyas’ı ziyarete gider. Alparslan, hasımları ile dışarıda uzlaşmaya varıldığını ve bu uzlaşmanın içeriyi de kapsadığını söyler. İlyas o uzlaşmanın onu bağlamadığını söyler. Alparslan bu uzlaşmayı kabul etmemesi durumunda kanın akmaya devam edeceğini, onlardan kan aktığında kendilerinden de kanın akacağını söyler. İlyas, Alparslan’a, içerde düşünmek için çok zamanı olduğunu ve bu konuda bir daha onu ziyaret etmemesini ister.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

BEHZAT DA UZLAŞMAYI KABUL ETMİYOR

İlyas, Alparslan ile konuştuklarını adamlarına anlatır. İlyas, fikri alınmadan sulh yapıldığı için öfkelidir. Adamlarına “Ya Behzat ölecek ya ben” der. İlyas adamlarından Behzat’a içerde uzlaşma olmayacağı mesajını iletmesini ister. Bu arada Tahsin Façalı, Behzat’a Haşmet’in kararını bildirir. Behzat da sulh şartlarını kabul etmediğini ve sulh yapacağı zamanı ve şartları bildireceğini söyler.

HAŞMET BEHZAT’IN KARARINI ÖĞRENİYOR

Hızır, Alparslan’a Mesut’ların seslerinin çıkmadığını ve bu işte bir tuhaflık olduğunu söyleyerek ondan durumu araştırmasını ister. Bu arada Tahsin, Haşmet’e Behzat’ın bu uzlaşmayı kabul etmediğini söyler. Haşmet, Tahsin’e Hızır’ın etrafındakilere giderek uzlaşmaya hazır olduğunu söylemesini ister. Tufan, Hızır’a Haşmet ile yaptığı uzlaşmadan İlyas’ın haberi olup olmadığını sorar. Hızır, İlyas’ın uzlaşmayı kabul etmediğini söyler.

HIZIR REST ÇEKİYOR

Hızır, adamlarına İlyas’ın başına bir iş gelirse bunun hesabını onlardan soracağını söyleyerek, yaptığı anlaşmanın arkasında olduğunu bildirir. Onlardan hiçbir yardım istemediğini bildirerek “ister uzlaşmayı kabul edin isterseniz de İlyas ile birlikte çatışın” diyerek rest çeker.