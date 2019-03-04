Hızır ihaneti affetmiyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. yeni bölüm fragmanı yayında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. yeni bölüm fragmanı bugün ATV'de seyirci karşısına çıktı. EDHO yeni fragmanda; Zeki'nin bombalı saldırısından Özlem sayesinde kurtulan Hızır onun neler planladığını öğreniyor. Zeki kendisiyle birlik olmayan herkesi öldürmekle tehdit ediyor ve Alparslan'a tuzak kuruyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 126. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Kardeşlerini kaybeden Zeki Sivri, Mesut’la bir araya gelir. Mesut, Ünal’ın Façalılar ve Çakırbeyliler arasındaki anlaşmayı eleştirir. Zeki’ye bir anlaşma öneren Mesut, ondan Çakırbeyller ve Façalılara karşı birlikte hareket etmeyi önerir. Zeki, kendi şartlarını öne sürdükten sonra Mesut ile el sıkışırlar.

ÖMÜR’DEN HAŞMET’E TEKLİF

Bu arada Façalılar yemekte Zeki’nin neden gelmediğini tartışmaktadır. Ömür, abisi Haşmet’e bir teklifte bulunur. Façalılar’ın masada itibar kazanması için Ömür’ün yaptığı teklife diğerleri kayıtsız kalır. Alparslan, Murat’a Mesut’un Çakırbeyliler’i bitirmek için ant içtiğinden bahsederek Mesut ile ilgili acil olarak bilgiye ihtiyacı olduğunu söyler.

HAYRİYE, ÖMÜR’Ü YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYOR

Hayriye Ana, evlerine elini öpmeye gelen Ömür’ü yere göğe sığdıramaz. İlyas Ömür’ün kim olduğunu hatırlatmasına rağmen Hayriye kararlıdır. Enişte Ömür’ün abilerinden haberi olarak Çakırbeylileri ziyaret edip etmediğini merak eder. İlyas Façalılar’ın kardeşleri üzerinden plan yapmayacağını söyler.



ZEKİ’DEN BÜYÜK TEHDİT

Zeki, Haşmet’in yanına gelir. Haşmetle konuşmasındaki tehditvari cümleler Behzat’ın hoşuna gitmez. Zeki Behzat’ın sözleri üzerine kalkıp gitmek üzere hareket ettiğinde araya giren Tahsin onu sakinleştirir. Zeki, kardeşlerini öldüren Çakırbeyliler ile aynı masada olan Façalılar’ı tehdit eder. Zeki’nin tehditleri sonrasında Façalılar Zeki’nin nesine güvenerek ileri geri konuştuğunu merak etmektedir. Haşmet neye güvendiğini bildiğini söyler.

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“İLYAS VE BORAN BU GECE ÖLECEK”

Haşmet ve Behzat’ın yanından ayrılan Zeki, kendisini geçirme gelen Tahsin’e “İlyas ve Boran bu gece ölecek ondan sonra sıra Hızır’a gelecek” der. Ardından kendisine yapılan yanlıştan dem vurarak Tahir’e yanlış yola girerse ona da sıra geleceğini söyleyerek tehdit eder. Tahsin de onu bu seviyeye Façalıların getirdiğini ve kendisinin de bir Façalı olduğunu söyleyerek sözlerine dikkat etmesini söyler. Bu sırada konuşulanları Ömür de dinlemiştir. Ömür, İlyas’ı telefonla arayarak Zeki’nin tehditlerinden bahsederek Boran ile birlikte öleceğini söyler.



ÖMÜR HAKLI ÇIKIYOR

İlyas ve Boran saldırıya uğrar. Zeki’nin adfamlarının elinden sağ kurtulan İlyas telefonla Ömür’ü arayarak haklı çıktığını söyler. Bu sırada Hızır’ın yanına gelen Alparslan İlyas ve Boran’a yapılan saldırının ardında Mesut’un olduğunu söyler. Hızır’a ayrıca Mesut’un Zeki ile bir toplantı yaptığı bilgisini de verir. Hızır bu işin İlyas ve Boranla bitmeyeceğini sıralı saldırılar olacağını söyler. Ömür, İlyas’ın yanına gelir. İlyas’a bu işin arkasında Zeki olduğunu söyler.