Zeki’nin yeni hedefi Alparslan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? (EDHO 127. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Son bölüm yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. son bölümde; Hızır küçümsediği düşmanı Zeki Sivri'nin otelde kurduğu tuzaktan Özlem'in son dakika uyarısıyla kurtuluyor. Zeki, Çakırbeylilere bir yandan savaş açarken bir yandan da masada olan diğer üyelerle ortaklık kurmaya çalışıyor. Alparslan'ın herkesten gizlediği depoların yerini öğrenmek isteyen Zeki Sivri bu yolda herkesi öldürmekten çekinmeyeceği mesajını veriyor. Zeki'nin yeni hedefi Alparslan'ın hayatı tehlikededir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 127. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Haşmet, İlyas ve Bahzat’ın da olduğu masadakileri açıkça tehdit eden Zeki Sivri, Hızır’a otelde hiç beklemediği bir eyleme imza atıyor. Hızır bundan sonra Özlem’e bir can borçludur. Zeki istediklerini alana kadar vazgeçmemeye kararlıdır ve bu kez hedefinde Alparslan vardır. Bu arada Hızır, masada kendisine ihanet edeni affetmiyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 127. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Ziya Keskin masadakileri tehdit ediyor, sonra da adresi istiyor. Ziya’nın son sözleri ‘ben izleyin, gideceğiniz yeri görürsünüz’oluyor. Behsat, Ziya’nın ayrılmasından sonra ‘bu işi, bu gece bitirmeliyiz’ diyor. İlyas, Ziya’nın dah abüyük bir oyun peşinde olduğunu söylüyor. Behsat ve Façalı Dayı ise Ziya’yı çok önemsemiyor. Hızır planları Mesut’un yaptığını anlatıyor. Haşmet, Ziya’nın peşine adamlarını takıyor.

ÖZLEM HIZIR’I UYARIYOR

Hızır, Ziya’nın ayrılmasından sonra yeğeni Alpaslan’ı beklemek için odasına çıkıyor. Bu sırada Alpaslan ile görüşen Özlem, Hızır’a bombalı tuzak kurulduğunu öğreniyor ve tam Hızır odasını kapısını açacakken Özlem Hızır’ı bomba konusunda uyarıyor. Hızır geri sayıma başlayan bombayı fark edip geriye doğru koşuyor. Özlem’i de korumaya çalışırken bomba patlıyor. Bombanın patladığı sırada Ziya da adamları ile dışarıda bombanın patlayışını gülümseyerek izliyor.

ALPARSLAN ÖZLEM’DEN ÖZÜR DİLİYOR

Hızır ve Özlem saldırıdan kılpayı kurtulmayı başarıyor. Bu arada Tufan alıkonulduğu yerden kurtulmayı başarır. Araba ile yola çıktığında oğlu Orhan’ı arar. Orhan’a hızır’ı sorar. Orhan Hızır’ın saldırıya uğradığını söyler. Tufan durumu sorar ve Hızır’ın hastaneye kaldırıldığını öğrenir. Hızır ise patlamanın ardından Özlem’i hastaneye götürür. Alparslan, Özlem’in yanına gelir. Ondan özür diler. Özlem oteldekilerin durgunu sorar. Alparslan hepsinin iyi olduğunu ve amcasının da onun sayesinde iyi olduğunu söyler.

HIZIR ÇILGINA DÖNÜYOR

Hızır, Meltem’e Alparslan’ın bombalı buzağı nasıl öğrendiğini sorar. Meltem, Özlem’in Alparslanı aradığını anlatır. İlyas ve Boran Hızır’ın yanına gelir. İlyas abisine nasıl olduğunu sorunca Hızır çılgına döner ve onu azarlar. Hızır ardından Tufan’ı sorar. Boran Tufan’ın Zeki’nin elinden kurtulduğunu ve önüne geleni öldürdüğünü ve hastaneye gelmek üzere olduğunu anlatır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

ALPARSLAN TUZAĞIN ARKASINDAKİ İSMİ SÖYLÜYOR

Alparslan Hızır’a bu işi yapanın Zeki olmadığını söyler. Ünal’ın onu aradığını ve Hızır’ı öldüreceklerini söyleyerek tedbirleri artırmalarını söylediğini anlatır. Hızır Ünal’ın Alparslanı arasından rahatsız olur. Alparslan amcasına buzağı kuranın Mesut olduğunu Ünal’dan öğrendiğini de söyler.

MESUT’UN EMRİ ÇAKIRBEYLİLERİN YOK EDİLMESİ

Tahsin, Mesut ile görüşmesinin ardından Haşmet’in yanına gelir. Haşmet’e benim emrimden çıkmayacaksınız talimatını iletir. Ömür emrin ne olduğunu sorunca Tahsin Çakırbeylilerin yok edilmesi olduğunu söyler. Ömür, bu işi kendisinin yapması ve başkasının tetikçisi olmamaları gerektiğini söyler. Haşmet de kimseden emir almayacaklarını Tahsin’e söyler.

ZEKİ’NİN YENİ HEDEFİ ALPARSLAN

Zeki Fuat’a yeni teklifini açıklar. Zeki’nin derdi Alparslan’ın sakladığı paralardır. Fuat’a kendisi ile beraber etmesi halinde bu parayı bölüşebileceğini anlatır. Bu arada Hızır, İlyas ve diğerlerine bombalı saldırının ardındaki isimleri bulmak için neler yapmaları gerektiğini anlatır ve ondan sonra ne yapmaları gerektiğine karar vereceklerini söyler.