Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bu sefer Hızır bombayı patlatıyor! (EDHO 128. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 128. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Alpaslan’ın amcası için canını bile feda edeceğini kanıtlamasından sonra Hızır, Zeki’yi alt etmek için bir plan yapıyor. Ünal onu engellemeye çalışsa da Hızır artık eski Hızır olmadığını söylüyor. Çakırbeyli ailesi ölüm haberi gözyaşları ile karşılanıyor. Zeki’nin para hırcı ona bolca düşman kazandırıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Son bölüm özeti…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Son bölüm yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. son bölümde; Hızır, Ünal'ın tüm engelleme çabalarına rağmen intikam planını devreye sokuyor. Zeki, Façalılar'a yaklaşmaya çalışıyor ama umduğunu bulamıyor. Haşmet de bir taşla iki vuracaklarını düşünen Behsat'a yeni bir görev veriyor. Planı doğrultusunda Mesut'a giden Hızır ona büyük bir ders veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. Yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Alpaslan Zeki tarafından kaçırılıyor. Ünal, Hızır ve diğerlerini toplayıp düşmanlarının aynı olduğunu söylüyor. Zeki ile görüntülü olarak konuşuyorlar. Karşılarında Alpaslan eli kolu bağlı şekilde görülüyor. Zeki, imalı bir konuşma yapıyor. Bomba sesinin onları sağır ettiklerini ve onu duymadıklarını söylüyor. Ünal onu net bir şekilde duyduklarını söyleyerek ne istediğini soruyor. Alpaslan'ın başına giden Zeki, silah ve paraların olduğu deponun yerini öğrenmek istiyor. Ünal, Zeki'nin kaçırdıkları kişilerin bu olayla ilgisi olmadığını söylüyor. Zeki ciddiye alınmadığını düşünerek silahını çıkarıyor ve Meltem'i vuruyor. Alpaslan deliye dönüyor ama eli kolu bağlı olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Hızır ve diğerleri de Meltem'in ölümünü canlı canlı izliyor. Zeki ‘bundan sonra malınız da canınız da benim' diyor. Hızır, Alpaslan'a ‘o şerefsizler ne istiyorsa ver' dese de Alpaslan onlara verecek tek şeyinin canı olduğunu söylüyor. ‘Canım sana fedadır' diyen Alpaslan'ın akıbeti bilinmiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR'IN İNTİKAM PLANI

Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır’ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan oluyor. Hızır' ‘bir delilik yaparsan hepimizin sonunu getirirsin' diyor. Ama Hızır, Ünal'a ‘Alparslan öldü. Senin tanıdığın Hızır da öldü!' cevabını veriyor. İntikam ateşi ile yanan Hızır bir plan yapıyor. Ünal'dan onu Mesut'a götürmesini istiyor. Hızır Mesut'la görüşüyor ve Mesut'un ‘tekrar görüşeceğiz' sözü üzerine Hızır da ‘ya şimdi ya da cehennemde' diyor. Hızır'ın öfke ile hata yapacağını sansalar da bu plan oldukça mantıklı. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek oluyor.

ZEKİ FAÇALILARA YAKLAŞMAYI DENİYOR

Zeki'nin güç gösterileri ona bolca düşman kazandırıyor. Para ve mal hırsı yüzünden masadaki herkes ona bileniyor. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamıyor. Ve Hızır’ı öldürmek için harekete geçiyor