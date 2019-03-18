Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı geldi! Zeki Hızır’ı kurban ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı bugün akrana geldi. ATV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Mesut, Ünal'a kendisine düzenlenen saldırının bedelini tüm Çakırbeyli Ailesi'nin ödeyeceğini söylerken, Zeki, Hızır'ı bir kazığa bağlatarak kuşlara yem ediyor. İlyas ise abisini kurtarmak için harekete geçiyor. Haşmet, Tahsin'den başlarına bela ettiği Zeki'nin adresini bulması talimatını veriyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Alpaslan Zeki tarafından kaçırılıyor. Ünal, Hızır ve diğerlerini toplayıp düşmanlarının aynı olduğunu söylüyor. Zeki ile görüntülü olarak konuşuyorlar. Karşılarında Alpaslan eli kolu bağlı şekilde görülüyor. Zeki, imalı bir konuşma yapıyor. Bomba sesinin onları sağır ettiklerini ve onu duymadıklarını söylüyor. Ünal onu net bir şekilde duyduklarını söyleyerek ne istediğini soruyor. Alpaslan'ın başına giden Zeki, silah ve paraların olduğu deponun yerini öğrenmek istiyor. Ünal, Zeki'nin kaçırdıkları kişilerin bu olayla ilgisi olmadığını söylüyor. Zeki ciddiye alınmadığını düşünerek silahını çıkarıyor ve Meltem'i vuruyor. Alpaslan deliye dönüyor ama eli kolu bağlı olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Hızır ve diğerleri de Meltem'in ölümünü canlı canlı izliyor. Zeki ‘bundan sonra malınız da canınız da benim' diyor. Hızır, Alpaslan'a ‘o şerefsizler ne istiyorsa ver' dese de Alpaslan onlara verecek tek şeyinin canı olduğunu söylüyor. ‘Canım sana fedadır' diyen Alpaslan'ın akıbeti bilinmiyor.

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HIZIR'IN İNTİKAM PLANI

Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır’ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan oluyor. Hızır' ‘bir delilik yaparsan hepimizin sonunu getirirsin' diyor. Ama Hızır, Ünal'a ‘Alparslan öldü. Senin tanıdığın Hızır da öldü!' cevabını veriyor. İntikam ateşi ile yanan Hızır bir plan yapıyor. Ünal'dan onu Mesut'a götürmesini istiyor. Hızır Mesut'la görüşüyor ve Mesut'un ‘tekrar görüşeceğiz' sözü üzerine Hızır da ‘ya şimdi ya da cehennemde' diyor. Hızır'ın öfke ile hata yapacağını sansalar da bu plan oldukça mantıklı. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek oluyor.

ZEKİ FAÇALILARA YAKLAŞMAYI DENİYOR

Zeki'nin güç gösterileri ona bolca düşman kazandırıyor. Para ve mal hırsı yüzünden masadaki herkes ona bileniyor. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamıyor. Ve Hızır’ı öldürmek için harekete geçiyor.