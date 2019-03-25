Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragman yayında! Hızır Zeki’nin ensesinde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Haşmet dediklerini yapmayan oğlu Ferman'a tokat atıyor. Soluğu Zeki'nin yanında alan Ferman'a ortaklık teklifi geliyor. Hızır, ihanet eden Fuat'ı konuşturarak Ünal'ı masanın liderliğinden etmek için plan yapıyor. Bu arada İlyas, Alparslan'a Fedailerle ilgili bağını soruyor. Yavuz'u bulan Hızır Zeki'yi yok etmek için harekete geçiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Hızır'ı polis ile birlikte ifadesine başvurulmak üzere evinden alınır. Alparslan ve Hızır Ali endişelidir. Emniyette sorgu odasına alınan hızır neden sorguda olduğunu öğrenmeye çalışır. Otelde gerçekleştirilen bombalı saldırının terörle bağlantılı olabileceği söylense de Hızır ikna olmaz. Hızır bu sladırıyı yapan kişinin Zeki Sivri olduğunu açıklıyor.

AKİF SORGU ODASINDA

Sorgu sırasında içeri Akif girer. Hızır, “Geçmiş olsun Akif, Mesut hayattadır umarım. Ben de Zeki Sivri'yi anlatıyordum” derken Akif, sorguyu yapan emniyet müdürüne bundan sonra konuyla kendilerinin ilgileneceğini söyler. Hızır'ın sorgusunu kendilerinin yapacağını detayları daha sonra kendisine bildireceklerini açıklar.

HIZIR: GÖRECEĞİZ!

Hızır, kendisiyle uzun uzun konuşacağını bildiren Akif'e “Tam tahmin ettiğim gibi bir adamsın” der. Akif'in “hiç sanmıyorum” yanıtı üzerine Hızır da “Göreceğiz” diyor. Akif'in yanındaki adamlarına Hızır'ı götürmeleri talimatını verir.

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HIZIR'IN BAŞINDA ÇUVAL

Hızır'ın bulunduğu araç Zeki Sivri'nin bulunduğu eve gelir. Araçtan ineneler arasında Akif de bulunmaktadır. Akif Zeki'ye üzerine düşeni yaptığını ve adamını getirdiğini söyler. Hızır'ı başında siyah bir çuvalla karşısına getirirler. Zeki çuvalı çıkarır.

ZEKİ: SON SÖZÜN VAR MI HIZIR?

Zeki, Hızır'a alaylı sözler eder. Akif, Zeki'nin sözlerinden oldukça keyif almıştır. Zeki'ye “gördüm ki çok iyi anlaşacaksınız. Bilmem gereken bişey olur sa haber ver” deyince Zeki de “Bizim bol bol vaktimiz var” cevabını verir ve ardından da parasını getirmesini ister. Akif ayrıldıktan sonra uzun konuşacaklarını söylediğinde aslında bunun yalan olduğunu Hızır'a söyler. Onunla konuşacak hiçbir şeyi olmadığını Alparslan'ın hayatı için para ve silahları vermeyenleri onun hayatı için de birşey vermeyeceğini söyleyerek son sözü olup olmadığını sorar.

HIZIR’IN PLANI SUYA DÜŞÜYOR

Alparslan, Boran ve Hızır Ali ile birlikte pazarda Zeki’ye ulaşabilmek için iz peşindedirler. Zeki’nin yırtıcı kuşlara karşı bir zaafı olduğunu öğrenmiştir. Bu arada Hızır’ı Zeki’nin yırtıcı kuşları beslediği yere getirirler. Hızır’ı ellerinden ve ayaklarından bağlarlar. Alparslan ve diğerleri Zeki’nin yerini bulurlar. Hızır’ı kurtarmak için harekete geçerler. Ancak yırtıcı kuşlar Hızır’ı yemeye başladığı sırada onu kurtarırlar. Hızır, Alparslan ve yanındakileri geç kaldıkları için azarlar. Hızır’ın Zeki’yi ele geçirme planı suya düşmüştür.