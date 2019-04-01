Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı geldi! Hızır’dan Ünal’a şok tehdit!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı bugün ATV'de ekrana geldi. EDHO yeni fragmanda; İlyas Akif'in kapısına dayanıyor. Ancak onu öldürebilmesi için tek engel Alparslan. Hızır Alparslan'ı arayarak tehlikede olduğu için yapması gerekeni yapamadığını söylüyor. Ünal, Zeki'nin yerini söylemesi karşılığında Mesut'a önemli bir teklif yapıyor. Hızır, masadakilere kurşun sıkıldığı için Ünal'dan hesap soruyor ve onu tehdit ediyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır, Fuat’ın Zeki ile işbirliği yaptığını ve ıona ihanetine şahit olur. Alparslan amcasına depoları basıp basmayacaklarını sorar. Hızır Ali “Basacağız tabii” derken, Hurşit çok kalabalık olduklarını ve hazırlıklı olduklarını söyler. Fahri Hızır’a bir şey demesini ve ona göre hareket etmelerini söyler.

HIZIR: ÜNAL BİZE İHANET ETTİ

Hızır, Fuat’ın herşeylerini Zeki’ye getirdiğini ve Ünal’ın onlara ihanet ettiğini söyler. Fuat’ın ihanetine şahit olan Hızır masadakileri topluyor. Onlara,”Ünal’ın ölümüne oynayamam ama ihanet eden Fuat’ı gözlerimle gördüm. Fuat’ı konuşturursak onu masanın liderliğinden ederim” diyerek planını açıklar.

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HIZIR’A ZOR SORU!

Ünal’ın ihaneti masadakilerin ona bir bedel ödetme fikrini benimsemelerine neden olur. Hızır’ın planına onay verirlerken Haşmet ise Hızır’a “Kim lider olacak, sen mi?” diye sorar. Ünal yaptıklarının karşılığında masada kaybedeceğini tahmin eder ve iyi bir plan yapar.

ZEKİ’DEN FERMAN’A ORTAKLIK TEKLİFİ

Çakırbeyliler’in saldırısından son anda kurtulan Zeki’nin amacı yeni ortaklar bulmaktır. Babası Haşmet ile arası açılan ve ondan tokat yiyen Ferman soluğu Zeki’nin yanında alır. Zeki, Ferman’a ortak düşmanları olduğunu söyleyerek ona bir anlaşma teklif eder.