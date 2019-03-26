Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hızır Ünal’ı devirmek istiyor! (EDHO 130. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 130. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ünal'ın masaya ihanet ettiğini öğrenen Hızır onu liderlikten etmek için Fuat'ın peşine düşüyor. Liderlerinin ihanetini öğrenen masadaki diğer üyeler bedel ödetmek konusunda anlaşmaya varıyor. Zor durumda olan Ünal masadakilerin bedel ödeteceği ihtimaline karşılık kendi planını yapıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölüm özeti…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölümü yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölümde; Hızır paraları Zeki’ye teslim eden Fuat’ı görünce Ünal’ın masaya ihanet ettiğini anlıyor. Ünal’ın ölümüne oynayamayacağını iyi bilen Hızır, kendilerine yapılan bu büyük ihaneti belgelemek ve masanın liderini değiştirmek için Fuat’ı konuşturmak istiyor. Çakırbeyliler’in saldırısından kılpayı kurtulan Zeki kendisine ortak olarak yeni birilerini bulmak istiyor ve bunun için babası Haşmet ile araları açılan Ferman’ı tuzağa düşürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır, Fuat’ın Zeki ile işbirliği yaptığına şahit olur. Alparslan amcasına depoları basıp basmayacaklarını sorar. Hızır Ali “Basacağız tabii” derken, Hurşit çok kalabalık olduklarını ve hazırlıklı olduklarını söyler. Fahri Hızır’a bir şey demesini ve ona göre hareket etmelerini söyler.

HIZIR: ÜNAL BİZE İHANET ETTİ

Hızır, Fuat’ın herşeylerini Zeki’ye getirdiğini ve Ünal’ın onlara ihanet ettiğini söyler. Fuat’ın ihanetine şahit olan Hızır masadakileri topluyor. Onlara,”Ünal’ın ölümüne oynayamam ama ihanet eden Fuat’ı gözlerimle gördüm. Fuat’ı konuşturursak onu masanın liderliğinden ederim” diyerek planını açıklar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR’A ZOR SORU!

Ünal’ın ihaneti masadakilerin ona bir bedel ödetme fikrini benimsemelerine neden olur. Hızır’ın planına onay verirlerken Haşmet ise Hızır’a “Kim lider olacak, sen mi?” diye sorar. Ünal yaptıklarının karşılığında masada kaybedeceğini tahmin eder ve iyi bir plan yapar.

ZEKİ’DEN FERMAN’A ORTAKLIK TEKLİFİ

Çakırbeyliler’in saldırısından son anda kurtulan Zeki’nin amacı yeni ortaklar bulmaktır. Babası Haşmet ile arası açılan ve ondan tokat yiyen Ferman soluğu Zeki’nin yanında alır. Zeki, Ferman’a ortak düşmanları olduğunu söyleyerek ona bir anlaşma teklif eder.