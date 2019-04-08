Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı yayında! Hızır hainin peşinde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Çakırbeyliler Zeki'nin yeğeni Yavuz'u ele geçiriyor. Ferman, Yavuz'un gerçekleri açıklamaması için onu öldürüyor. Hızır, Zeki'ye haber uçuran kişinin peşine düşüyor ve onu ele geçirmek için bir plan yapıyor. Zeki, Haşmet'e haraç ödeyeceğini söylerken Ünal içlerinde Zeki ile irtibatta olan birisinin olduğunu söylüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır ve İlyas Akif’in kapısına dayanır. Akif onlara bişey yapacaksanız nişanlımın yanında yapmayın der. Hızır, Esra’ya doğruluğunu sorar. Hızır’a doğru olduğunu söyler. Hızır. İlyas’tan silahını indirmesini ister. İlyas çıldırmış bir şekilde Fahri ve eniştenin yanına gider. Bu sırada Behzat ve Ferman gelmiştir. Behzat İlyas’a neler olduğunu sorunca Hızır, içerde Akif’in nişanlısı olduğunu söylediği kişinin eski karısı olduğunu söyler.

İLYAS’TAN BEHZAT’A TEKLİF!

İlyas Behzat’tan içeridekileri öldürmesi karşılığında ona hayatı boyunca minnettar kalacağını söyler. Bu arada İlyas’a gelen telefonda Zeki’nin adamlarının baskın yaptığı bilgisi gelir. Bu arada İlyas oradan ayrılırken Behzat Ferman’a bu kadar olayın tesadüf olamayacağını söyler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

Hızır, Esra ve Akif’i içeride sorguya alır. Esra’ya Akif ile nasıl tanıştığını sorar. Esra’nın anlattıklarından ikna olmasa da olanları kabullenmek zorunda kalır. Bu arada Alparslan’ın kız arkadaşı ile ilgili söyledikleri Hızır’ın kafasına takılmıştır. Hızır, Esra’yı ve Akif’i uyarır ve bir dahaki sefere ikisini de öldüreceğini söyler.

HIZIR ALPARSLAN’I UYARIYOR

Hızır evden ayrılır. Bu arada Alparslan Özlem ile yemektedir. Hızır telefonla Alparslan’ı arar. Ona Akif’in adamlarının orada olduğunu ve hemen çıkmasını ister. Alparslan Özlem’i arabaya bırakır. Özlem gittikten sonra yemek yedikleri restorana geri döner. İçeri girer girmez Akif’in adamlarıyla çatışmaya girer ve hepsini vuru. Sağ kalanlardan biri ile Akif’e mesaj gönderir.