Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlyas’a büyük şok!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 131. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas Akif'in kapısına dayanıyor. Ancak onu öldürebilmesi için tek engel Alparslan. Hızır Alparslan'ı arayarak tehlikede olduğu için yapması gerekeni yapamadığını söylüyor. Ünal, Zeki'nin yerini söylemesi karşılığında Mesut'a önemli bir teklif yapıyor. Hızır, masadakilere kurşun sıkıldığı için Ünal'dan hesap soruyor ve onu tehdit ediyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. Son bölüm özeti…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölümü yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölümde; İlyas, Akif’in işini bitirmek için kapısına gittiğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor. Akif’in işini bitiremeyen Hızır, Alparslan’ın gizli planları yüzünden çok öfkeleniyor. Alparslan sevdiği kadının bir hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşıyor. Zeki Sivri, Çakırbeyliler ve onunla birlikte hareket edenlere karşı dostlarından sokakları kan gölüne çevirmelerini istiyor. Ünal Kaplan masadakilere düzenlenen suikastlerin önüne geçebilmek için Mesut ile pazarlık masasına oturuyor. Hızır masadakilere suikast düzenleyenler için önlem alamayan Ünal’ı tehdit ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölümde başka neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır ve İlyas Akif’in kapısına dayanır. Akif onlara bişey yapacaksanız nişanlımın yanında yapmayın der. Hızır, Esra’ya doğruluğunu sorar. Hızır’a doğru olduğunu söyler. Hızır. İlyas’tan silahını indirmesini ister. İlyas çıldırmış bir şekilde Fahri ve eniştenin yanına gider. Bu sırada Behzat ve Ferman gelmiştir. Behzat İlyas’a neler olduğunu sorunca Hızır, içerde Akif’in nişanlısı olduğunu söylediği kişinin eski karısı olduğunu söyler.

İLYAS’TAN BEHZAT’A TEKLİF!

İlyas Behzat’tan içeridekileri öldürmesi karşılığında ona hayatı boyunca minnettar kalacağını söyler. Bu arada İlyas’a gelen telefonda Zeki’nin adamlarının baskın yaptığı bilgisi gelir. Bu arada İlyas oradan ayrılırken Behzat Ferman’a bu kadar olayın tesadüf olamayacağını söyler.

Hızır, Esra ve Akif’i içeride sorguya alır. Esra’ya Akif ile nasıl tanıştığını sorar. Esra’nın anlattıklarından ikna olmasa da olanları kabullenmek zorunda kalır. Bu arada Alparslan’ın kız arkadaşı ile ilgili söyledikleri Hızır’ın kafasına takılmıştır. Hızır, Esra’yı ve Akif’i uyarır ve bir daha ki sefere ikisini de öldüreceğini söyler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR ALPARSLAN’I UYARIYOR

Hızır evden ayrılır. Bu arada Alparslan Özlem ile yemektedir. Hızır telefonla Alparslan’ı arar. Ona Akif’in adamlarının orada olduğunu ve hemen çıkmasını ister. Alparslan Özlem’i arabaya bırakır. Özlem gittikten sonra yemek yedikleri restorana geri döner. İçeri girer girmez Akif’in adamlarıyla çatışmaya girer ve hepsini vuru. Sağ kalanlardan biri ile Akif’e mesaj gönderir.