Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hızır planını açıklıyor! (EDHO 132. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 132. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ferman ile anlaşan Zeki onun sayesinde Çakırbeylilerden yine bir adım önde hareket ediyor. Çakırbeylilerin kurduğu tuzaktan kurtulan Zeki’nin kurduğu uzağa Façalılar da düşüyor. Zeki’ye çalışan hainin kim olduğunu ortaya çıkarmak isteyen Ünal Kaplan’ın teklifine Hızır karşı bir teklifle cevap veriyor. Haşmet ile bir araya gelen Zeki ondan elindeki ganimet karşılığında haraç istiyor. Çakırbeyliler yavuz’u ele geçiriyor ancak Ferman onun konuşmasına engel olmak için şok bir hamle yapıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. son bölüm özeti…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. son bölümü yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. son bölümde; Çakırbeyliler ile girdiği çatışmadan bir kez daha kılpayı kurtulmayı başaran Zeki Sivri Façalılara da tuzak kuruyor. Masada şüphe rüzgarları eserken, Ünal Kaplan Zeki'ye çalışan zayıf halkanın ortaya çıkarılabilmesi için düşmanla anlaşma yapılması gerektiğini savunuyor. Hızır da bu takibin Façalılar üzerinden yapılması gerektiğini açıklıyor. Zeki, Façalılardan haraç istemeye devam ediyor. Bu arada Sivrilere giden paraları takibe alarak Yavuz’u tekrar ele geçiren Çakırbeyliler, haine ulaşmaya çok yaklaştığı sırada Ferman'ın hamlesi tüm dengeleri değiştiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. son bölümde başka neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Yaralı durumdaki Fahri, Hızır'a İlyas'ın uzağa doğru gittiğini söyler. Hızır İlyas'ı telefonla arayarak Fahri'nin anlattıklarını söyleyip geri dönmelerini ister. İlyas ve diğerleri ne yapacaklarını konuşurlarken Ferman onlardan habersiz operasyona başlar. İlyas ve Behzat Zeki'nin evine doğru hareketlenirken Zeki işareti verir. Ortalık gündüz yerine döner. Silahlar konuşmaya başlamıştır. Zeki'nin adamlarını teker teker indirirlerken Ferman Zeki'nin yanına ulaşmıştır.

HIZIR ÇILDIRIYOR

Zeki sonunda çareyi kaçmakta bulurken Ferman'dan kuşkulanmamaları için onu rehin alır. Hızır hastaneye gelir. Hızır Ali amcasını arayarak nerede olduklarını sorar. Zeki ile çatışmaya girdiklerini ve Ferman'ın rehin alındığını anlatır. Hızır olanları duyunca çıldırır.

ÖMÜR ZEKİ'NİN AMACINI ANLIYOR

Bu arada Behzat eve gelir. Abisi Haşmet'e Ferman'ı Zeki'nin elinde olduğunu söyler ardından da Zeki'nin herşeyden haberi olduğunu söyler. Haşmet çılgına döner. Behzat'a ağır sözler sarfeder. Ömür Haşmet'e Zeki'nin Ferman'ı koz olarak kullanacağını söyler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR PLANINI AÇIKLIYOR

İlyas hastaneye gelir ve abisinin karşısına çıkar. Hızır'a olan biteni anlatır. Bu arada Fahri'nin ameliyatı başarılı geçmiştir. Hızır, Alparslan'a Ünal'a haber vermesini söyleyerek ortak hareket etme kararını bildirir. Operasyonu da Haşmetler üzerinden yapacaklarını söyler.

TAHSİN ZEKİ'NİN İSTEĞİNİ BİLDİRİYOR

Hızır Ünal ile birlikte soluğu Façalıların evinde alır. Ünal Zeki'ye haber uçuran birilerinin olduğunu söyleyerek sızıntıyı yapanı bulmak için yapılması gerekeni anlatır. Hızır Zeki'nin amacının ne olduğunu anlatarak Ünal'ın planına katıldığını söyler. Bu sırada Tahsin gelir. Tahsin Zeki ile telefonda konuştuklarını anlatır. Zeki'nin amacı Façalılar ile tekrar görüşmektir. Haşmet Tahsin'e görüşmeyi ayarlaması talimatını verir. Hızır Tahsin çıktıktan sonra Tahsin'e ne kadar güvendiğini sorar. Haşmet babasının oğluna güvenmediğini söyleyince de Hızır, “babanın oğlu, amcanın oğlu anlamam yapan kim olursa olsun kafasına sıkarım” diyerek kararlılığını açıklar.