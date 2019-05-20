Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. yeni bölüm fragmanı yayında! Zeki’den yeni hamle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. yeni bölüm fragmanı bugün ATV'de ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Zeki'nin hedefinde yine masadakiler var. Bu kez devlet ile masadakilerin yollarını ayırmak için yeni bir planı devreye sokuyor. Hızır, örgüte silah sattıklarını iddia eden Altan'ı Ünal'a şikayet ediyor. Alparslan Ünal ile birlikte Altan'a gidiyor ve örgüte silah satışını organize eden kişinin Zeki olduğunu söylüyor. Altan'ın "Çözemeyen sonucuna katlanır" sözünün üzerine İlyas ve Behzat silah satışını yapan Selcan'a operasyon düzenliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 138. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 137. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Akif, Zeki ile konuştuktan sonra paln yapmak için dışarı çıkar. Esra da olanları mesaj ile Çakırbeyliler’e iletir. Akif, telefonu adamlarına Zeki’nin olduğu yerin konumunun bulunduğu telefonu verir. Adamından bir tim çıkarmasını ve Zeki’yi bulup bir yere kapatmalarını ve iş bittiğinde de haber vermelerini ister. Bu arada çatışma devem ederken polis sirenleri duyulur. Hızır çocuklara silahlarını yok edip hemen kaybolmaları talimatını verir. Polisler Zeki’nin sıkışıp kaldığı mekana gelirken Hızır, Tufan ve Tipi oradan uzaklaşırlar.

ZEKİ SON ANDA KURTULUYOR

Polisleri gören Zeki rahatlamıştır. Polisler dışarı çıkmasını isterler. Zeki elini kaldırıp içeride kimsenin olmadığını ateş edenlerin kaçtıklarını onların peşine düşmelerini ister. Bu sırada siyah bir minibüs yanlarına yanaşır. İçeriden inen maskeli kişiler polise kimliklerini göstererek istihbarattan olduklarını ve Zeki’yi kendilerinin alacağını söyler. Zeki, geç kaldıkları için onlara sitem eder. Zeki polislere teşekkür ederken minibüse biner. Bu sırada Hızır, Tufan ve Tipi yürürken polis aracı onları durdurur. Araçtan inen polis memuru nereden nereye gittiklerini sorar. Tufan, teravih namazından çıktıklarını eve gittiklerini söyler. Ardından polis memuruna neler olduğunu sorar. Polis silahlı çatışma olduğunu haberleri olup olmadığını sorar. Tipi birkaç gencin taşkınlık yaptığını sürat yaptıklarını söyler.

Zeki minibüsün içindeyken Hızır ve diğerlerinin polisler ile konuşmasını görünce, araçtakilere Akif’in bu adamların peşinde olduğunu söyleyerek, “gideceğimiz yere onları da götürelim” der. Minibüsten inen maskeli istihbarat görevlisi polis memuruna diğer olayla ilgilenmelerini söyleyerek “onlarla biz ilgileniriz” der. Polislerin uzaklaşmasından sonra Zeki, minibüsün kapısını açar ve Hızır’a seslenir. Hızır’a “Gel seni misafir edelim. Akif Bey bizi bekliyor” dedikten sonra Tipi ve Tufan’ı da davet eder. Hızır, Zeki’ye yaklaşır ve “Biz gelmeyelim Zeki” der. Zeki de “Sıkışırız, yoksa sizi burada vurup gitmek zorunda kalırız, değil mi arkadaşlar” der. Önde oturan adamlardan biri “değil Zeko değil” diye cevap verir. Zeki tuzağa düştüğünü anlar. Hızır, şaşkınlıktan dili tutulan Zeki’ye göz kırpar ve minibüs oradan ayrılır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

Zeki, yakanlandıktan sonra İlyas ve Behzat'a anlaşma teklif eder. Zeki, kendisinden istifade edebileceklerini söyler. Alparslan ona ihtiyacı olmadıklarını söylese de Zeki, kimin kime ihtiyacı olacağını kimsenin bilemeyeceğini söyler. Zeki'yi Façalıların evine getirirler. Onun cezasını kesecek olan kişi Haşmet'tir. Haşmet, İlyas'a teşekkürlerini Hızır'a iletmesini ister. Haşmet Zeki'yi sorgulamayacağını öfkesi geçene kadar yaşayacağını söyler. İlyas ihtiyacı olursa kalabileceklerini söyler. Haşmet gerek olmadığını söyler.

HAŞMET VE ZEKİ KARŞI KARŞIYA

Zeki'nin elleri ve ağzı bantlı bir şekilde ahırda sandalyede oturur. Haşmet, herkesi Zeki ile baş başa kalması için dışarı çıkartır. Behzat “ben de mi” diye sorar. Haşmet onun da çıkmasını ister. Haşmet Zeki'ye işkenceye başlar. İlyas ve Alparslan eve gelir. Alparslan Mine'ye Özlem'in nerede olduğunu söyler. Mine balkonda olduğunu söyler. Alparslan Özlem'in yanına gider.

Alparslan annesi ile ilgili Özlem'e geçmişte uyguladığı tedbirleri açıklar. Özlem'e annesinin Akif ile bağı nedeniyle bunları yaptığını ve onun Akif'le bağlantısını ortaya çıkardığını. Anlatır. Özlem'e annesinin Akif ile temasının onu tehlikeye düşüreceğini söyleyerek Özlem'den de tedbirli olmasını ister.

AKİF’TEN ZEKİ’Yİ KURTARMA HAMLESİ

Akif polislerin Zeki'yi istihbaratçıların elinden aldıklarını öğrenir. Akif Zeki'nin yaşayıp yaşamadığını sorar. Akif Zeki'nin Haşmet'in elinde olduğunu anlar. Adamlarına ne yapıp edip onu kurtarmaları talimatını verir. Akif'in adamları Façalıların evine baskın yaparlar. Gizlice geldikleri evde Haşmet'in adamlarını tek tek etkisiz hale getiriler.

HAŞMET VURULUYOR

Bu sırada Zeki Haşmet'in işkencesinden dolayı kendinden geçmiş vaziyettedir. Haşmet, atların huysuzlandığını görünce onları sakinleştirmeye çalışır. Tam o anda içeri giren Akif'in adamları Haşmet'i vuru. Zeki'yi de alıp çıkarlar. Ömür Behzat'ıın yanına gelerek baskın yediklerini söyler. Ahıra giden Behzat ve Ömür, Haşmet'i yerde yatarken bulur. Ömür'den ambulans çağırmasını ister. Bu sırada Faruk Alparslan'a telefonla olanları anlatır.