Zeki’nin amacı masayı dağıtmak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (EDHO 138. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. son bölümü yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. son bölümde; Çakırbeyliler'e ait silahlar Façalıların deposundan çalınarak örgüte satılıyor. Hızır'ın Akif yüzünden devlet ile arası açılırken, silahların çalınmasında baş aktör Zeki'dir. Tahsin'i de planlarına dahil eden Zeki'nin amacı masa ile devletin arasını açmaktır. Silahların örgüte satıldığını öğrenen Altan'ın Hızır'a olan güveni sarsılıyor. Zeki planını adım adım ve kusursuz bir şekilde ilerlerken Çakırbeyliler'in hasmını yanında tutmayı da ihmal etmiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. son bölümde başka neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 138. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Akif’i elinde tutan ve onu Altan’a teslim etmek istemeyen Hızır’ın devletle arası açılıyor. Zeki yaptığı şeytani bir planla Hızır’a hiç beklemediği bir yerden vuruyor. İlyas ve Behzat oynanan oyunu açığa çıkarmak için silaha sarılıyor. Alparslan içlerindeki haini bulmak için devreye giriyor. İlyas ve Behzat silahları satın alanlara ulaşırken başına buyruk bir şekilde girdikleri çatışmanın sonuçlarını tahmin edemiyorlar. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 138. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Akif, Hızır’ın karşısına getirilir. Hızır herkesi içeri yollar. Akif ile karşı karşıya kalırlar. Hızır elindeki kürekle Akif’e vurmaya başlar. İçeride herkes olanı biteni pür dikkat seyrederken Hızır, intikam duyguları kabarmış bir halde arka arkaya vurmaya devam eder. Akif aldığı darbelerin neticesinde yere yığılır. Hızır’ın gözü dönmüştür artık en son darbeyi de indirir. Akif’in işi bitmiştir. Hızır sonunda elindeki küreği bir kenara fırlatır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

Bir hafta sonra Ünal ve Aparslan Hızır’ın yanına gelir. Ünal Hızır’a sitem eder. Hızır da neden gelmediğini ona anlatmaya çalışır. Akif’in öldürülmesi Ünal’ın canını sıkmıştır. Ünal Alparslan’a Selcan Gabar’dan Hızır’a bahsedip bahsetmediğini sorar. Hızır ise Selcan Gabar’ın örgüte sattığı silahların kendilerine ait olup olmadığını nereden bileceklerini sorar. Ünal, sorunun Selcan Gabar meselesi olmadığını arkasındaki kişinin önemli olduğunu söyler.

ZEKİ PLANINI TAHSİN’E AÇIKLIYOR

Alparslan silahların Façalıların deposundan çalınması olayını Zeki’nin organize ettiğini anlatır. Ünal, Hızır’a İlyas ve Behzat’ın Zeki’nin peşini bırakmasını ister. Bu arad Zeki Tahsin’e depodaki silahları aldığını anlatır. Selcan’a sattığını söyler. Tahsin de Selcan’ın silahları örgüte satacağını söylediğinde Zeki de “sattı bile” der. Tahsin’in canı çok sıkılmıştır. “Bittik biz” der. Zeki, bitmediklerini aslında yeni başladıklarını söyler ve ardından planını Tahsin’e açıklar. Zeki’nin amacı “Devlet ile masanın ilişkisini kesmektir.