Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı yayında! EDHO final bölümü fragmanında Hızır vuruluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün ATV'de ekrana geldi. Yayınlanan sezon finali fragmanında; Hızır, Zeki ile işbirliği yapan Tahsin'e son isteğini soruyor ve ardından onu öldürüyor. Selcan, Zeki Sivri'ye onun yüzünden iki kardeşinin öldüğünü söylerken Zeki de kardeşlerini Çakırbeylilerin öldürdüğünü söylüyor. Selcan, Hızır'ın ev adresini Zeki'den öğreniyor ve keskin nişancısısı Hızır'ı vuruyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 138. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Akif, Hızır’ın karşısına getirilir. Hızır herkesi içeri yollar. Akif ile karşı karşıya kalırlar. Hızır elindEki kürekle Akif’e vurmaya başlar. İçerde herkes olanı biteni pür dikkat seyrederken Hızır, intikam duyguları kabarmış bir halde arka arkaya vurmaya devam eder. Akif aldığı darbelerin netiecsinde yere yığılır. Hızır’ın gözü dönmüştür artık en son darbeyi de indirir. Akif’in işi bitmiştir. Hızır sonunda elindeki küreği bir kenara fırlatır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

Bir hafta sonra Ünal ve Aparslan Hızır’ın yanına gelir. Ünal Hızır’a sitem eder. Hızır da neden gelmediğini ona anlatmaya çalışır. Akif’in öldürülmesi Ünal’ın canını sıkmıştır. Ünal Alparslan’a Selcan Gabar’dan Hızır’a bahsedip bahsetmediğini sorar. Hızır ise Selcan Gabar’ın örgüte sattığı silahların kendilerine ait olup olmadığını nerden bileceklerini sorar. Ünal, sorunun Selcan Gabar meselesi olmadığını arkasındaki kişinin önemli olduğunu söyler.

ZEKİ PLANINI TAHSİN’E AÇIKLIYOR

Alparslan silahların Façalıların deposundan çalınması olayını Zeki’nin organize ettiğini anlatır. Ünal, Hızır’a İlyas ve Behzat’ın Zeki’nin peşini bırakmasını ister. Bu arad Zeki Tahsin’e depodaki silahları aldığını anlatır. Selcan’a sattığını söyler. Tahsin de Selcan’ın silahları örgüte satacağını söylediğinde Zeki de “sattı bile” der. Tahsin’in canı çok sıkılmıştır. “Bittik biz” der. Zeki, bitmediklerini aslında yeni başladıklarını söyler ve ardından planını Tahsin’e açıklar. Zeki’nin amacı “Devlet ile masanın ilişkisini kesmektir.