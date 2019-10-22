Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 144. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 144. son bölüm izleme linki...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde; Canına karşılık, Hızır’ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan’ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan’ın vereceği karşılık ise Hızır’ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

EDHO YENİ FRAGMAN

EDHO 144. SON BÖLÜM İZLE

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran’ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır’ın onayını almadan Feyyaz’ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer’i vurması ise masayı karıştırır.

Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

Hızır ve dostları, Altan’ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet’in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır’dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine’yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan’a işkence edebileceğini, Hızır’a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.