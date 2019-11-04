Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır'ın düşmanları iş birliği yapıyor. Sevda'nın intikam planı işlemeye başlıyor. Her Salı yeni bölümleriyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni fragmanı haberimizde yer alıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ FRAGMAN GELDİ

“Önce ben bir gözünün bebeğini alayım, sonrasında gerekirse siz canını alırsınız!”#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni bölümüyle Salı 20.00’de #atv‘de! pic.twitter.com/3w0CyKxzSw — atv (@atvcomtr) November 3, 2019

EDHO 145. SON BÖLÜM İZLE

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır’ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit’i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat’ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır’ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa’nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan’ı takipte kalabilmek için Murat’ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır’ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan’ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan’ın vereceği karşılık ise Hızır’ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran’ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır’ın onayını almadan Feyyaz’ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer’i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.