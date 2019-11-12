Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 147. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. son bölüm ATV'de yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 147. son bölüm izleme linki...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde; oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan’dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan’ın gözleri önünde yeğeni Kemal’i öldürerek kanıtlayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

EDHO YENİ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. SON BÖLÜM İZLE

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır’ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz’ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır.

Sadece Hızır’ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda’yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz.

Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır. Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan’ın da gücüne güç katmıştır.

İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır’ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.