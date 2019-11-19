Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. son bölüm ATV'de yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. son bölüm izleme linki...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde; Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan’ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ148. SON BÖLÜM İZLE

Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir. Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir.

Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez. Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda’nın da peşine düşecektir.

Altan, Hızır Ali’nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır’dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi’nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali’nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan’dır.

Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan’ın gözleri önünde yeğeni Kemal’i öldürerek kanıtlayacaktır. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.