Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölüm fragmanında diziseverleri heyecanlandıran anlar yaşanıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

EDHO 149. SON BÖLÜM İZLE

Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan’ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan’ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda’nın planları ise ortaya çıkmıştır.

Hızır’ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda’yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda’ya, Hızır’dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.

Tufan’ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan’ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır.

Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir. Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir. Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez.

Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda’nın da peşine düşecektir.