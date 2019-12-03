Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 150. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. son bölümü ile ATV’de ekranlara geldi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 150. son bölüm izleme linki...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde; depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo’nun gözlerini açması an meselesidir.

EŞKIYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

EDHO FRAGMAN

EDHO 150. SON BÖLÜM İZLE

Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan’ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır.

Hızır ile savaş halindeki Altan’ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda’nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır’ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda’yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır.

Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda’ya, Hızır’dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.