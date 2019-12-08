Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanında Çakırbeyliler içlerindeki haini buluyor. Hızır "Bize ihanet eden Tufan! İnsan en yakınındakilerin kötü olabileceğini ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyor." diyor. İşte EDHO 151. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. BÖLÜM FRAGMANI

EDHO 150. SON BÖLÜM İZLE

Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan’ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır.

Hızır ile savaş halindeki Altan’ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda’nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır’ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda’yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır.

Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda’ya, Hızır’dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.