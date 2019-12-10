Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 151. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 151. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. son bölümü ATV’de izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 151. son bölüm izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde; Alparslan ve Hızır Ali’nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır’ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo’nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

EDHO FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. SON BÖLÜM İZLE

Tufan’ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan’ın, oğlu Kemal’i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz.

Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan’dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar.

Altan’dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.