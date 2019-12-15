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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölümde tehditler, şantajlar ekrana geliyor. Hızır "Orhan defnedilene kadar bizden biri sana hiçbir şey yapmayacak ama ondan sonrası tufan..." İşte EDHO 152. yeni bölüm fragmanı...
Magazin 15 Aralık 2019 - 21:25

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. YENİ FRAGMAN GELDİ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. SON BÖLÜM İZLE

Tufan’ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan’ın, oğlu Kemal’i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz.

Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan’dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar.

Altan’dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.

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