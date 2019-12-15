Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. YENİ FRAGMAN GELDİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
152.bölüm fragmanı #edho pic.twitter.com/5kUgdDhhLR
— Eşkiyatv (@eskiyatv) December 15, 2019
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. SON BÖLÜM İZLE
Tufan’ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan’ın, oğlu Kemal’i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz.
Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan’dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar.
Altan’dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.