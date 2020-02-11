Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 156. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 156. bölümüyle ekranlara geldi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO'nun son bölümünde; Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO son bölüm izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 156. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu haftaki son bölümünde; Nasuh’u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır’ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan’a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. SON BÖLÜM İZLE





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. BÖLÜM ÖZETİ

“Hepiniz çok dikkatli olacaksınız!”

Nasuh’u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır’ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan’a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır’ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır’ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar’ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran’ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.