Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük tuzak kuruldu!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki son bölümünde; Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde; Hızır’ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır’ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. İşte EDHO son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. BÖLÜM ÖZETİ

Nasuh’u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır’ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan’a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır’ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır’ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar’ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran’ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.