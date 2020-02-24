Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masa toplanıyor, Boran oylanacak…

Ekranların sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında HIZIR'ın Boran'ı oylamak için masayı toplayacağı konuşuluyor. Ayrıca birçok kişi de namlunun ağzına geliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı. “Herkesin kafasına tek mermi..” başlığıyla yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında heyecan dolu anlar dikkat çekti. 158. bölümde Hızır birçok düşmanında aynı anda yok etmeyi planlıyor.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜM ÖZETİ

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.