Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO 154. yeni bölümü ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO 154. yeni bölümü ne zaman?

2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 154. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta futbol maçı nedeniyle ekrana gelmeyen dizinin yayın tarihini Oktay Kaynarca verdi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte EDHO yeni bölümü ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında salı akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünün hangi tarihte yayınlanacağını başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından açıkladı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor-Fenerbahçe maçı nedeniyle yayınlanmayan dizinin bu hafta aynı maçın rövanşına denk gelmesiyle önümüzdeki hafta yayınlanacağı açıklandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 154. yeni bölümü yayın tarihi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

EDHO’nun 154. yeni bölümü merakla beklenirken yayın tarihi de belli oldu. EDHO’nun yeni bölümü bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesi nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 28 Ocak 2020 tarihinde ekranlara gelecek.

OKTAR KAYNARCA’DAN DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; BİLİYORUZ MERAK VE SEVGİYLE HAFTALARDIR BEKLEDİĞİNİZ EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A DÖRT HAFTA ARA VERİLDİ AMA BUNUN SEBEBİ BİZİM TATİL YAPMAMIZ, TATİL YAPMAK İSTEMEMİZ VS DEĞİL, BİZİM YANİ OYUNCULARININ İNSİYATİFİNDE GERÇEKLEŞEN BİR SÜREÇ DEĞİL, TAMAMEN SEZON ORTASINDA TELEVİZYONLARIN YAYIN POLİTİKALARIYLA İLGİLİ BİR SÜREÇTİR..YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ OLAN 28 OCAK 2020 DE HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL BİR BÖLÜMLE EKRANLARINIZDA OLACAK, ÇOK GÜZEL BİR SEZONU DAHA BERABER PAYLAŞACAĞIZ.. BİZ DE ÖZLEDİK, GÖRÜŞMEK ÜZERE

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz’in peşinde olacaktır.

Cengiz’i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan’ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem’in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan’ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan’ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir. Tufan’a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan’ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan’dan gelmesi gerektiğini savunacaktır.

Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır’a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır. Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır’ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan’ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.