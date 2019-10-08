Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları: EDHO oyuncu kadrosunda kimler var?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları: EDHO oyuncu kadrosunda kimler var?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrolde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı derin devlet ve mafya konulu aksiyon dizisi EDHO oyuncuları da yeni bölümler kadar merak ediliyor. Peki EDHO oyuncuları kimler?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimleri katan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu yıl da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki EDHO yeni sezon oyuncuları kimler?

EDHO'DA ÜÇ YENİ İSİM

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu.

EDHO OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca – Hızır Çakırbeyli

Yunus Emre Yıldırımer – Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba – İlyaz Çakırbeyli

Sabina Toziya – Hayriye Çakırbeyli

Yalçın Hafızoğlu – Hızır Ali Çakırbeyli