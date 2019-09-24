Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları kimler? EDHO yeni sezonda üç yeni oyuncu!

Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümleri kadar oyuncuları da merak ediliyor. Mafya dizisi deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Oktay Kaynarca EDHO'da başrolde yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?