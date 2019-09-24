Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları kimler? EDHO yeni sezonda üç yeni oyuncu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimleri katan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bu yıl da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki EDHO yeni sezon oyuncuları kimler?
EDHO’DA ÜÇ YENİ İSİM
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu.
EDHO OYUNCU KADROSU
Oktay Kaynarca – Hızır Çakırbeyli
Yunus Emre Yıldırımer – Alpaslan Çakırbeyli
Ozan Akbaba – İlyaz Çakırbeyli
Sabina Toziya – Hayriye Çakırbeyli
Yalçın Hafızoğlu – Hızır Ali Çakırbeyli