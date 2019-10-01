Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları kimler? EDHO’ya yeni sezonda üç yeni oyuncu!
Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümleri kadar oyuncuları da merak ediliyor. Mafya dizisi deyince Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri olan Oktay Kaynarca EDHO’da başrolde yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?
EDHO'DA ÜÇ YENİ İSİM
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu.
EDHO OYUNCU KADROSU
Oktay Kaynarca – Hızır Çakırbeyli
Yunus Emre Yıldırımer – Alpaslan Çakırbeyli
Ozan Akbaba – İlyaz Çakırbeyli
Sabina Toziya – Hayriye Çakırbeyli
Yalçın Hafızoğlu – Hızır Ali Çakırbeyli