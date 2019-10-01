Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları kimler? EDHO’ya yeni sezonda üç yeni oyuncu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları kimler? EDHO’ya yeni sezonda üç yeni oyuncu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonuyla ekranlara geliyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimleri katan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bu yıl da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki EDHO yeni sezon oyuncuları kimler?

Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümleri kadar oyuncuları da merak ediliyor. Mafya dizisi deyince Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri olan Oktay Kaynarca EDHO’da başrolde yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?

EDHO'DA ÜÇ YENİ İSİM

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu.

EDHO OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca – Hızır Çakırbeyli

Yunus Emre Yıldırımer – Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba – İlyaz Çakırbeyli

Sabina Toziya – Hayriye Çakırbeyli

Yalçın Hafızoğlu – Hızır Ali Çakırbeyli