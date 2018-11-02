Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 114. yeni bölüm fragmanı geldi mi?(Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan 113. bölümü ile bu akşam ATV'de ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan 113. son bölümünde; Alparslan'ın planının başarısız olması Hızır'ın vurulmasına sebep olur. İlyas, bu başarısızlığın faturasını Alparslan ve Hızır Ali'ye kesiyor. Seyran İzzet ile yaptığı işleri İlyas'a ancak infaz edilmekten de kurtulamıyor. Alparslan dayısı Davut'u öldürenlerin peşinde... Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. son bölüm özeti...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayınlanan 113. bölümü ile ekrana kilitledi. EDHO 113. son bölümünde; Ateş’in sırtından vurduğu Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. İlyas, abisinin vurulmasından sorumlu tuttuğu Alparslan ve Hızır Ali’yi tehdit eder. Fuat, Hızır’ın vurulmasından duyduğu memnuniyeti İzzet ile paylaşır. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Ateş’in sırtından vurduğu Hızır hastaneye yetiştirilir. Ateş de hastanede onu beklemektedir. Hızır’ın ölmediğini görmek moralini epeyce bozar. Hızır ameliyata alınır. Ateş endişelidir. İlyas, Ateş’e hastanede ne işi olduğunu sorar. Ateş açıklamasını yaptıktan sonra bu işi kimin yaptığını sorar. İlyas Hızır Ali’ye hesap sorarken Alparslan tüm suçun kendisinde olduğunu söyler. İlyas Alparslan’ı yumruklar. İlyas herkese kendisine itaat etmelerini, itaat etmeyenlerin kafasına sıkacağını söyler ve “Aldığınız nefes bile benden izinsiz alınmayacak, yoksa o nefesi keserim!”diyerek herkesi tehdit eder.

“EĞER AĞABEYİ ÖLÜRSE BİZ DİYE BİR ŞEY YOK”

İlyas’ın tehdidine herkes boyun eğer. Şahin Ağa, İlyas’ın yeğenlerine yaptıklarını öğrenir. İlyas’a nasihat eder. İlyas, elinde olan tek şeyin hepsinin kaderi olduğunu, “eğer abim ölürse biz diye birşey yok, yeğenlerim yok, ailemiz yok ben de yokum” der. Kaybedecek bir şeyi olmadığını artık ailenin başında kendisinin olduğunu söyler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

SEYRAN İZZET’İ ELE VERİYOR

İlyas Alparslan’ı otele gönderir. Otelin dışında bir yerlerde görürse onu sileceğini söyler. Tufan ve Baran’ı ele geçirir. Ondan bu işin arkasındaki kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Seyran onlara söyleyecek bir şeyleri olmadığını söyleyince, kafasına poşet geçirirler. Seyran can havliyle konuşmaya karar verir. İzzet ve Fuat ile ilgili bildiklerini anlatır. İzzet hakkında inanılmaz şeyler söyler.

ALPARSLAN DAVUT’U ÖLDÜRENLERİN PEŞİNDE

Alparslan, babasının arkadaşı olan devletin adamı olan kişiden dayısı Davut’u kimin öldürdüğü ve arkasındaki kimlerin olduğunu öğrenmeye çalışır. Devletin adamı olan kişi Davut’tan sonra onun yerine Alparslan’ın geçmesini ister. Ancak Alparslan, liderlik için şemanın belli olduğunu, amcasının ölmesi durumunda başa İlyas amcasının geçeceğini söyleyerek geri çevirir.

HIZIR’IN DURUMU KRİTİK

Bu arada Seyran’dan istediklerini öğrendikten sonra onun infaz emrini verir. Hızır ameliyattan çıkmıştır ancak durumu kritiktir. Hurşit makineye bağlı yaşatılmaktadır ve ertesi gün bir ameliyat daha olacaktır. İlyas eve gelir. Annesi Hızır’ı vuranı sorar. İlyas aradıklarını söyler. Tipi ablası Emine’ye onu Fikret’ten çok kıskandığını itiraf eder. Affetmesini ister ancak ablası affetmeyeceğini söyler.