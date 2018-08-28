Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO için yeni bölüm bekleyişi…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO için yeni bölüm bekleyişi…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçtiğimiz sezon finalinin üzerinden aylar geçti ve dizinin hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak sorusunu soruyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde yaşanan olaylar hala hafızlarda tazeliğini korurken, sevilen dizinin yeni sezonun başlangıç tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni sezon tarihi belli olmasa da bazı tahminler üzerinde duruluyor...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonu hakkında bilgi almak istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda bazı kadro değişimleriyle dikkat çekecek. İşte detaylar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonuyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat dizinin yeni sezonunun eylül ayından yayınlanması bekleniyor. EDHO yeni sezon hakkında açıklamalar yapıldığı andan itibaren gelişmeler haberimizde olacak…

OKTAY KAYNARCA’DAN “ÖZLEDİK” PAYLAŞIMI

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan bir kare paylaşarak “Özledik tamam özledik …!” yorumunda bulundu. Bu mesaj dizi hayranları için yeni sezon tarihinin yaklaştığı konusunda ipucu olarak görüldü.

Özledik tamam özledik …! oktaykaynarca (@oktaykaynarca)’in paylaştığı bir gönderi ( 27 Ağu, 2018, 7:55öö PDT )

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’DA AYRILIKLAR SÜRÜYOR



‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan arka arkaya ayrılık haberleri geliyor. Dizide Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın ayrıldığı haberinin ardından dizinin senaristi sosyal medya sayfasından bir ayrılık haberini daha dizinin sevenleriyle paylaştı.

OLGUN ŞİMŞEK DE AYRILDI

Deniz Çakır'ın ardından ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine geçen sezon dahil olan ve ‘Kimsesiz Yaşar' karakterini canlandıran Olgun Şimşek'le yollar ayrıldı.